Yeşilyurt Belediye Başkanı Başkan İlhan Geçit, rezerv alan projeleri ve afet konutlarıyla ilçenin modern ve güvenli bir geleceğe hazırlandığını belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yaşanan büyük depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından inşa edilen İkizce Deprem Konutlarında TRT Kurdi’yi ağırladı. Başkan Geçit, programda Yeşilyurt’taki rezerv alan projeleri, afet konutlarındaki son durum ve vatandaşlara sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarının Yeşilyurt’ta seferber edildiğini vurgulayan Başkan Geçit, “Yeşilyurt’umuz, yaşadığı bu büyük felaketin yaralarını hızla sarmak adına adeta şantiyeye dönüştü. Afete dirençli binlerce konut ve iş yerinin yapımı hızla sürüyor. Şu ana kadar tamamlanan konutlara depremzede vatandaşlarımız yerleşmeye başladı” dedi.

Başkan Geçit, ilçede rezerv alan ilan edilen bölgelerde 7 bin 378 konut, 582 iş yeri, 14 ofis ve 6 fırının inşa faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. İkizce bölgesinde ise 18 bin 166 konut, 182 dükkân ve 4 caminin tamamlanmasıyla depremzedelerin modern yaşam alanlarına kavuşacağını ifade etti.

Kırsal bölgelerdeki çalışmalara da değinen Başkan Geçit, bugüne kadar 187 kırsal konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, toplamda bin 13 kırsal konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesinin hedeflendiğini aktardı. Geçit, ilçenin tarihi mahallelerinde yerinde dönüşüm projelerinin devam ettiğini de söyledi.

Başkan Geçit, depreme dirençli bir Yeşilyurt inşa etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Allah devletimizden razı olsun. Bu işler özveri ve fedakarlık gerektiriyor. İlçemizin dört bir yanı şantiyeye dönüştü. El birliğiyle bu zorlu süreci atlatarak Yeşilyurt’u modern ve sağlıklı bir geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Geçit, konuşmasının sonunda, yatırımlara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara ve milletvekillerine teşekkürlerini iletti.