Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan ‘Malatya Tarhanası’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Çavuşoğlu Buğday Pazarındaki ’Halaoğlu Malatya Tarhanası’ işletmesine teslim etti.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan ‘Malatya Tarhanası’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Çavuşoğlu Buğday Pazarındaki ’Halaoğlu Malatya Tarhanası’ işletmesine teslim etti.

Malatya’nın geleneksel sofra kültürünün özel tatlarından olup, besleyici özellikleriyle vücut sağlığının sağlıklı ve dinamik olmasına önemli katkılar sunan tarhana çorbası, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde ‘Malatya Tarhanası’ adı altında tescillenmişti. Özellikle kış aylarında en fazla tüketilen yöresel lezzetlerden olan tarhana çorbasının markalaşması ve dünya genelinde bilinirlik seviyesinin yükselmesi için Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan ‘Malatya Tarhanası’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Malatya’da yaklaşık 75 yıldır tarhana çorbası ve tarhana ürünlerinin üretimi ve satışını yapan ’Halaoğlu Malatya Tarhanası’ işletmesine teslim edildi. Malatya’da yaklaşık 75 yıldır tarhana çorbası üretimi ve satışı yaptıklarını ifade eden ’Halaoğlu Malatya Tarhanası’ işletme sahibi Metin Canpolat, “Tarhana üretimi ve satışı bize atadan gelen bir meslektir. 1940 yıllardan bugüne kadar bu işi yapıyoruz. Bizlerde çocuklarımıza bu mirası dev edeceğiz. Tarhana çorbamızın bugünden geleceğe taşınması bizim için çok büyük önem taşıyacaktır. ‘Malatya Tarhanası’ tescil belgesini bizlere sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu özel çorbamızı gelecek kuşaklara ulaştıracağız” dedi.

Malatya Zahireciler Odası Başkanı Bülent Artun da, yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescil belgelerine kavuşmalarının önemli olduğunu söyleyip, Çınar’ın Malatya’nın geleneksel sofra kültürünün yaşatılması adına gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise yöresel ürünlerin markalaşması, bilinirlik ve tanınırlık seviyesinin yükselmesi için Türk Patent ve Mark Kurumundan aldıkları Coğrafi İşaret Tescil Belgeleriyle yerel ekonominin kalkınmasına destek olduklarını söyledi. Malatya’nın geleneksel sofra kültürünün en özel tatlarından olan tarhana çorbasını ‘Malatya Tarhanası’ adı altında tescil sürecini tamamladıklarını vurgulayan Çınar, “Anadolu’muzun her köşesinde farklı bir lezzet, farklı bir yemek, farklı bir meyve ve tatlı vardır. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüşen lezzet durakları arasına Malatya ve Yeşilyurt’u eklemek içinde elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimizin sofra kültürünü tanıtmak, ticari payını yükseltmek ve dünya genelindeki mutfaklar arasına Malatya mutfağını yerleştirmek içinde özellikle de coğrafi işaret tescil süreçlerine önem veriyoruz. Bizler bütün bu lezzetlerimizin hak ettiği değere kavuşması için patent alma ve markalaşma süreciyle birlikte coğrafi işaret tecil süreçlerini çok fazla önemsiyoruz. Bugüne kadar ki gayretlerimiz ve çalışmalarımızın meyvelerini teker teker topluyoruz. Artık Yeşilyurt yemekleriyle, konaklarıyla, müzeleriyle konuşulan ve takip edilen bir ilçe konumuna gelmiştir. Belgesellere, yemek yarışmalarına, sinema ve dizi çekimleri için tercih edilen bir ilçe olmanın sevincini yaşıyoruz. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizin olduğu bölgelere gösterdiği büyük ilgi bunun açık bir göstergesidir” diye konuştu.

Malatya’nın tüm yöresel lezzetleri gibi Malatya Tarhanasının da dünya mutfağında hak ettiği konuma getirmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde yürüttüğümüz tescil süreçleri içerisinde coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanan ‘Malatya Tarhanası’ ile de çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Bugüne kadar aldığımız 14 yöresel tescil belgelerimizi işyerlerimize teslim ederek hem yemeklerimizin geleneksel ölçülerde sunulmasına zemin hazırlıyoruz hem de esnaflarımızın daha fazla iş yapması için katkı sunuyoruz. Belediye olarak tarıma, üretim yapana ve ekonomiye katma değer katan herkese ve herkesime imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz, her türlü girişimin de yanında yer almayı görev biliyoruz. Şehrimizde 1940 yıllardan bugüne kadar geleneksel sofra kültürümüzde çok özel bir konumda olan, tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan tarhana çorbamızın üretimi ve satışını yapan Metin abimizin sahibi olduğu ’Halaoğlu Malatya Tarhanası’ işletmesini ziyaret ederek ‘Malatya Tarhanası’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesini teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler kentimizde bu tür markaların çoğalmasını, yeni işyerlerinin açılmasını ve istihdama yönelik katkıların artmasını istiyoruz. Her bir marka geçmişinde verilen özveri, sabır ve gayretle ortaya çıkıyor. Malatya’da yaklaşık 75 yıldır ‘Halaoğlu’ markasıyla bu işi yapan Metin ağabeyde şehrimizde bu işin öncüleri arasındadır. Burada kurulan sistem, çalışma düzeni ve gayrette bizleri mutlu ediyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok yere bu ürünleri ulaştıran bu firmamızda artık ‘Malatya Tarhanası’ Coğrafi İşaret Tescil Belgesi de yerini alıyor. Malatya Tarhanasının dünya mutfağında yerini alması için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Rabbim tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlar nasip etsin. Malatya’nın tüm değerlerini en güzel şekilde temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi el birliğiyle, gönül birliğiyle, kenetlenerek, önce Türkiye’ye, sonra da dünyaya tanıtmaya hep birlikte gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çınar, konuşmasından sonra kurulan kazanın başına geçerek esnaflara ve vatandaşlara tarhana çorbası ikram etti.