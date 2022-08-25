Malatya Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetleri çerçevesinde Kiltepe mahallesinde hizmete sunduğu Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan Robotik Kodlama Kursuna katılan çocuklara blok ve metin tabanlı kodlama eğitimleri veriliyor. Kurs sayesinde yeni nesil yazılımcıların yetişmesine de imkan sağlanıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin eğitim hizmetleri çerçevesinde Kiltepe mahallesinde hizmete sunduğu Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan Robotik Kodlama Kursuna katılan çocuklara blok ve metin tabanlı kodlama eğitimleri veriliyor. Kurs sayesinde yeni nesil yazılımcıların yetişmesine de imkan sağlanıyor.

Eğitimde ve bilgi teknolojilerinde öncü kent olma hedefiyle robotik kodlama, inovasyon ve yazılım gibi alanlarda ki çalışmalarını yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan Robotik Kodlama Kursuna çocuklar büyük ilgi gösteriyorlar. Alanında deneyimli eğitimciler gözetiminde gerçekleşen teorik ve pratik eğitimleri dikkatlice takip eden çocuklar, algoritma oluşturmadan 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor. Blok ve metin tabanlı kodlama eğitimi alan gençler gelecekte yazılım mühendisi olma yolunda temel eğitimlere erken yaşlarda kavuşmuş oluyorlar. Öğrencilerin teknoloji eko sistemini daha yakından deneyimleyebilmeleri adına ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarına imkan sağlanacak gerekli tüm makine, teçhizat ve ekipmanda Robotik Kodlama Atölyesi’nde yer alıyor. Eğitimler sayesinde sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazanan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Kurs ortamında çok güzel bilgiler öğrendiğini söyleyen Hella Erdermiş isimli bir öğrenci, “ Robotik kodlama ve yazılım öğreniyoruz, burayı çok seviyorum. Öğretmenimiz bizimle yakından ilgileniyor, bizi çok seviyor. Bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitimler sırasında çok değerli bilgiler öğrendiklerini söyleyen kurs öğrencilerinden Fatma Zehra ise “İki haftadır buraya geliyorum, blok ve metin tabanlı kodlama eğitimleri alıyoruz. Öncelikle simülasyon üzerinden devreler yapıyoruz ardından tamamen gerçek olacak şekilde devrelerimizi tamamlayacağız. Çok güzel bir ortamımız var, yararlı bilgiler öğreniyoruz. Belediye Başkanımıza ve buradaki öğretmenimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Cemal Kurdaş isimli bir öğrenci de, ’’Blok ve metin tabanlı kodlama eğitimlerimiz çok güzel ilerliyor, öncelikle simülasyon üzerinden yaptığımız devrelerin gerçeğini de yapacağız. Burada olmaktan çok mutluyum, güzel bilgiler öğreniyoruz, kendimizi yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Kursta robotik kodlamanın tüm boyutlarını öğrenmeye çalıştıklarını söyleyen öğrenci Ayşe Zümra Apak ise kendilerine bu imkanları sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini dile getirdi.

Robotik Kodlama Kursuna 36 öğrencinin katıldığını söyleyen Kurs Öğretmeni Başak Keçeci de, çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturduklarını belirterek, “Geleceğin dili olarak görülen robotik kodlamanın tüm boyutlarını erken yaşlarda çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. 36 öğrencimizin katıldığı kursumuzda blok ve metin tabanlı kodlama eğitimleri veriyoruz. Öğrencilerimiz de severek ve heyecanla kursumuza geliyor ve öğrenmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız bu eğitimlerle gençlerimize kodlama eğitiminin temelini vererek gelecekte bu alanda alacakları eğitime zemin hazırlamaktır. Geleceğimiz olan çocuklar, kodlamayı ne kadar erken öğrenirse bilime, eğitime ve teknolojiye katkıları da o kadar çabuk olur. Bize bu imkânları sunduğu için Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.