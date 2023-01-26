Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öğrencilere yarıyıl tatil hediyesi olan ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisi büyük bir heyecana sahne oldu. Üç ayrı seans halinde sahnelenen gösterilere yoğun ilgi gösteren çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşadılar.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öğrencilere yarıyıl tatil hediyesi olan ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisi büyük bir heyecana sahne oldu. Üç ayrı seans halinde sahnelenen gösterilere yoğun ilgi gösteren çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen sirk gösterisini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar’ın yanı sıra aileler ve çocuklar takip etti. Üç ayrı seans halinde gösterimi yapılan etkinlikler için salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, bir yandan eğlenirken diğer yandan da heyecanlı anlar yaşadılar. Cambaz Mithat tarafından gerçekleştirilen ilginç akrobasi gösterileri, sihirbazlık, jonglör, denge şovları ve piton yılanının yer aldığı birbirinden ilginç şovlarla çocuklar ve yetişkinler doyasıya eğlendiler.

Keyifli, mutlu ve hareketli anların yaşandığı etkinliklerde doyasıya eğlenen çocuklar ise Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yoğun ilgi altında gerçekleşen sirk gösterisinde ortaya çıkan güzel görüntülerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta yaşayan tüm çocukların mutlu, huzurlu ve güzel bir hayat yaşaması için bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi. Yarıyıl tatilinde olan çocuklara verdikleri sözü yerine getirdiklerini vurgulayan Çınar, salonda bulunanlara hitap etti. Çınar, “ Bizler çocuklarımıza derslerinizde başarılı olun, tatil hediyeniz bizden demiştik. Çocuklarımızda ilk dönemi güzel bir şekilde tamamladılar ve bugün kendilerini güzel bir sirk gösterisinde misafir ediyoruz. Çok özel şovlar sahneleyen Cambaz Mithat ve ekibini çocuklarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Üç ayrı seans halinde sergilenen bu özel gösterilere yoğun ilgi gösteren tüm çocuklarımıza ve ailelerine de teşekkür ediyorum. Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehridir, özellikle de çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olması içinde her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Çocuk Şenliklerimizle, sinema gösterilerimizle, çocuk kitap festivalimiz ile diğer tüm sosyal ve kültürel hizmetlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün ki bu özel etkinliğimizde çocuklarımıza yarıyıl tatil hediyesidir. Bugünün ortağı, geleceğimizin teminatı olan kıymetli evlatlarımız herşeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Birbirinden ilginç şovlarıyla Malatyalılara heyecan yaşatan Cambaz Mithat, küçük izleyicilerini “Burada gördüklerinizi asla evde denemeye kalkmayınız” diye uyarmayı da ihmal etmezken, Çocuk Kitap Festivalinden sonra kendisini yarı tatilinde çocuklarla bir kez daha buluşturan Çınar’a teşekkürlerini sundu. Çınar da Cambaz Mithat’a kayısı paketi hediye etti.

Yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen gösteri programının son bölümündeki ateş oyunu ve piton yılanı büyük ilgi gördü. Başkan Çınar ve katılımcıların piton yılanı ile çektirdikleri fotoğraflar ile gösteri programı sona erdi.