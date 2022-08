Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şahnahan Yeşil Konak binasının yan tarafında düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliği, renkli anlara sahne oldu.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Şahnahan Yeşil Konak binasının yan tarafında düzenlenen Yeşilyurt Çocuk Şenliği, renkli anlara sahne oldu.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğinde konuşan, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın sağlıklı, dinamik ve mutlu bir hayat yaşaması, geleceğimizin de o denli mutlu ve huzurlu olması anlamına gelmektedir” dedi.

Malatyalı sanatçı Murat Toprak’ın sahne aldığı şenlikte hareketli şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlenen çocuklar, Hacivat-Karagöz ve orta oyunların yanı sıra animasyon ve sihirbazlık gösterilerini ilgiyle takip ettiler.

Hareketli bir atmosferin oluştuğu etkinliklerde doyasıya eğlenen çocukların mutluluğunu paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların mutlu olduğu bir dünyada barışın ve güzelliğin hakim olacağını söyledi.

Yeşilyurt’ta en büyük yatırımı çocuklara ve gençlere yaptıklarını vurgulayan Çınar, “Bütün çocuklarımızı seviyoruz ve onlara sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Çocuklara gösterilen saygı, geleceğe saygıdır. Kendini bilen, okuyan, kültürel ve sosyal yönü güçlü, vatanına ve milletine bağlı, ahlaklı ve düzgün karakterli bir nesil inşa etmek için bizlerde üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişimlerini destekleyecek sosyal sorumluluk projelerimiz ve fiziksel yatırımlarımızla bu alandaki hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz Yeşilyurt Çocuk Şenliklerimizde kıymetli çocuklarımızla bir araya gelmekten, onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızda düzenlediğimiz şenliklerimizle bütün çocuklarımıza ulaşıp onların hayatlarını daha zengin ve neşeli hale getirmeye çalışıyoruz. Dünyada barışı ve güzelliği tesis etmenin tek yolu; çocukları mutlu etmekten geçmektedir. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta 7’den 70’e herkesin ve özellikle de çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu için hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt Çocuk Şenliğinin temel gayesinin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak olduğuna dikkat çeken Çınar, “Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle yaz döneminin heyecanlı ve renkli geçmesini sağlarken, okulların açılmasına az bir zaman kala çocuklarımıza moral ve motivasyon aşılamaya çalışıyoruz. Son dönemlerdeki yatırımlar ve hizmetlerle hızla gelişip güzelleşen Şahnahan mahallemizdeki evlatlarımızla buluşturduğumuz Yeşilyurt Çocuk Şenliğimize gösterilen bu yoğun ilgi hepimizi mutlu etmiştir. Şahnahan’ın bu güzel değişimi, hemşerilerimizin faaliyetlerimizi sahiplenmesi ve ilgi göstermesi Yeşilyurt’un gelişimine olumlu şekilde yansımaktadır. Her anı renkli ve coşku dolu geçen şenliğimizde gösterilen bu ilgi ve oluşan muhteşem atmosfer, doğru ve güzel bir program yaptığımızın göstergesidir. ‘Yeşilyurt Mutluyum’ sloganı altında düzenlediğimiz bu tür faaliyetlerle tüm çocuklarımızın mutlu olmasını, geleceğe umutla ve güvenle bakmasını hedefliyoruz. Ülkemizi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmek, hayata en iyi şekilde hazırlamak bizim temel görevimizdir. Herkesin ve her kesimin belediyesi olarak özellikle çocuklarımızın her yönden gelişimi için çok titiz ve planlı çalışarak, onların ruhen ve fiziken gelişimine katkı sunacak bu tür şenliklerimizin ve kültürel faaliyetlerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Şahnahan mahallemizdeki eğlenceli aktivitelerimize yoğun ilgi gösterip, gönüllerince eğlenen çocuklarımızın hep birlikte eğlenmeleri, hep birlikte mutlu olup keyifli anlar yaşamaları bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” diye konuştu.