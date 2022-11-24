Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘24 Kasım doğumlu olan öğretmeni okulda ziyaret ederek, hem öğretmenler gününü hem de doğum gününü kutladı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘24 Kasım doğumlu olan öğretmeni okulda ziyaret ederek, hem öğretmenler gününü hem de doğum gününü kutladı.

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel olarak düzenlenen ‘Öğretmenlerimize Çifte Mutluluk’ Projesi çerçevesinde, 24 Kasım’da dünyaya gelen öğretmenler için sürpriz doğum günü ziyaretleri gerçekleştirildi. Okullarında ziyaret edilen öğretmenler için doğum günü pastası kesilip, hediyeler takdim edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bostanbaşı İlköğretim Okulunu ziyaret ederek burada görev yapan öğretmenlerin günlerini tebrik etti. Okul girişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Çınar, 24 Kasım’da dünyaya gelen Müdür Yardımcısı Hatice Okumuş için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasına katıldı. ‘Öğretmenler Gününüz ve Doğum Gününüz Kutlu Olun” yazılı doğum günü pastasını kesen Öğretmen Hatice Okumuş, yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu ifade edip, Çınar’a teşekkürlerini sundu. Bostanbaşı İlköğretim Okulu Müdürü Yılmaz Ararat ise eğitim hizmetlerine verdiği önem ve desteklerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Öğretmen Hatice Okumuş’a sağlık ve huzur dolu nice yıllar temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimiz, bizim için çok kıymetlidir. Bizlerin üzerinde unutulmaz emekleri ve fedakârlıkları vardır, onlar bizim baş tacımızdır. Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Belediye olarak ta ilçemizdeki hem eğitim kalitesini yükseltmek hem de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güzel şartlarda eğitim sürecine devam etmesi için her türlü desteği veriyoruz. İlçemizin farklı bölgelerindeki okullarda bu kutsal görevi ifa eden bütün öğretmenlerimize hediyelerini göndereceğiz. 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Bostanbaşı İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, dünyasının en saygın mesleğini icra eden çok değerli öğretmenlerimizle bir araya geldik. Ziyaretimiz esnasında 24 Kasım’da dünyaya gelen Müdür Yardımcımız Hatice Öğretmenimiz için Yeşilyurt Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlerimize Çifte Mutluluk’ Projesi çerçevesinde doğum günü kutlamasına da katıldık. Hatice Öğretmenimizin şahsında bütün öğretmenlerimize sağlıklı, huzur dolu, güzel bir hayat temenni ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin bu özel günlerini bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çınar, konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan ajandaları öğretmenlere takdim etti.