‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitimlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda bilgilendirme yaparak öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarına katkı sunuyor.

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gelecek nesillerin mimarı olan çocukları çevre ve doğanın korunmasında daha bilinçli ve duyarlı hale getirmek, çevre bilincini aşılamak, çevreye duyarlılığı ve sağlıklı yaşamı öğretmek amacıyla her hafta bir okulda ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci’ eğitimleri düzenliyor. Çevre konusunda uzman eğiticilerin gözetiminde gerçekleşen eğitimlerde, çevre kirliliği, suyun tasarruflu kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması gibi konularda detaylı bilgilendirmeler yapılıyor.

Çevre problemlerinin çözümünde eğitim faaliyetlerinin kalıcı çözümlerin getirilmesinde etkin bir rol oynayacağından yola çıkılarak gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitim programları çevre konusunda bilinçli ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesine ciddi katkılar sunuyor. Eğitim çalışmalarına büyük ilgi gösteren öğrenciler, erken yaşlarda sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevrenin insan ve toplum hayatı için ne kadar önemli olduğunu keşfediyorlar.

Çevre sorunlarını çözmede ve önlemede önemli bir yer kaplayan eğitim hizmetlerini dikkatlice takip eden öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri okul, toplum ve aile hayatlarına yansıtarak çevre ve doğanın korunmasında kalıcı davranışlara sahip olmaları hedefleniyor. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen eğitimleri ilgiyle takip eden öğrenciler, merak ettikleri soruların da yanıtlarını alıyorlar.

Eğitim programına katılan öğretmen ve öğrenciler çevrenin korunmasına yönelik düzenlenen eğitim seminerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini, fiziksel yatırımların yanı sıra eğitim programlarıyla desteklemeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ bilincini erken yaşlarda çocuklara aşılayan eğitim çalışmalarını yaygınlaştırırken, bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlattığı Atık Malzeme Proje Tasarım Yarışması ve Atık Pil Toplama Yarışmasıyla çevre hizmetlerinde yakaladığı başarılara her geçen gün yenilerini ekliyor.