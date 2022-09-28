Malatya Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Cami Temizleme Ekipleri’, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için düzenli olarak camilerin iç ve dış mekanlarının yanı sıra abdesthane, tuvalet ve lavaboları hijyenik olarak temizliyor. Camilerin hijyenik ve temiz olması için sürdürülen çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘Cami Temizleme Ekipleri’, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için düzenli olarak camilerin iç ve dış mekanlarının yanı sıra abdesthane, tuvalet ve lavaboları hijyenik olarak temizliyor. Camilerin hijyenik ve temiz olması için sürdürülen çalışmalar vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmaları için ‘Cami Temizleme Ekibi’ kuran Yeşilyurt Belediyesi, merkez ve kırsal bölgelerdeki toplam 170 camiyi periyodik bir şekilde temizlemeye devam ediyor.

Yapılan temizlik çalışmalarından memnun olan cemaat ve vatandaşlar, belediyenin ibadethanelere sahip çıkmasının çok anlamlı olduğunu ifade ederek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Mescid-i Takva Camide gerçekleşen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, personellere ‘kolaylıklar’ diledi.

Camilerin temizlenmesine yönelik başlatılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyleyen Özalper Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz, “ ‘Temizlik imandandır’ düsturuyla hareket ederek ilçemizdeki ibadethanelerin temizliğine büyük bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanımız çok güzel bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Başkanımıza ve ekiplerine sonsuz teşekkürler” diye konuştu.

Başlatılan temizlik çalışmalarından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Mescid-i Takva Cami İmamı Mehmet Nuri Duran, “İlçemizdeki bütün camilerin ve abdesthanelerin temizlenmesi büyük önem taşıyor. Cemaatimiz nezih, hijyenik ve güzel ortamlarda, gönül rahatlığıyla abdestini alacak ve namazını kılacak. Din görevlilerinin de bu şekilde işi kolaylaşmış olacak. Belediye Başkanımıza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un 81 mahallesinde başarıyla yürüttükleri temizlik hizmetlerini ‘Cami Temizlik Ekibi’ ile daha geniş bir alana yaydıklarını söyledi.

Yeşilyurt’un 81 mahallesinde faaliyette olan 170 caminin belirli bir periyot halinde temizlendiğine dikkat çeken Çınar, “ ‘Cami Temizlik Ekibi’ kurarak temizlik hizmetlerimizi daha geniş bir alana yaymış oluyoruz. Yeşilyurt’un 81 mahallesinde bulunan 170 camimizin iç ve dış mekanları başta olmak üzere abdesthaneleri, lavabo ve tuvaletleri ile tüm alanlarının daha temiz, daha nezih ve daha hijyenik olması için temizlik hizmetlerimize hız verdik. Cami temizlik ekiplerimiz merkezdeki camilerimizi haftada bir, kırsal bölgelerdeki camilerimizi ise ayda bir olmak üzere baştan aşağıya temizliyorlar. Camilerimiz kutsal mekanlarımız ve ortak kalbimizdir. Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz” diye konuştu.

Görevlendirilen ekiplerin camilerin temizliğinin yanı sıra tadilat işleri de yaptığını dile getiren Çınar, “ ‘Temiz Yurt Yeşil Yurt’ sloganı altında başarıyla devam ettirdiğimiz temizlik hizmetlerimiz ile ilçemizin tüm cadde ve sokakları ile vatandaşlarımızın ortak kullandıkları mekanların temiz ve düzenli olmasını sağlıyoruz. Mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın her türlü talebini, yeni ve farklı projelerle yerine getirmeye özen gösteriyoruz. ‘Cami Temizlik Ekibi’ projemizde bu taleplerin neticesinde ortaya çıktı. Yeni, farklı ve dikkat çekici projelerle vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesine özen gösteren bir hizmet anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz. Camilerimizin gerek iç mekanları gerekse de abdest almaları yerleri, şadırvanları, lavabo ve tuvaletlerinin temizliğiyle ilgili ciddi talepler alıyorduk, bu talepleri hemen değerlendirdik ve kurduğumuz ekiplerle camilerimizi baştan aşağıya temizliyoruz. Daha önceden camilerimizin halılarını makinalarla temizliyorduk ancak bu yeni çalışmayla temizlik çalışmalarını daha da genişletmiş olduk. Ekiplerimiz temizlik çalışmalarının yanı sıra camilerimizin elektrik, su ve diğer teknik ekipmanlarda oluşan arızaları da giderip, tadilat ve bakımlarını da yapıyorlar. Projemizin başarıyla hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen İl ve İlçe Müftülüğümüze, Din Görevlilerine, imamlarımıza, cami cemaatlerine ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçe genelindeki tüm temizlik hizmetlerinin yanı sıra camilerimizin temizliğini de başarıyla sürdüren ekiplerimize de çalışmalarında kolaylıkla diliyorum ” ifadelerini kullandı.