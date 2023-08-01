Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın öğrencilere yaz tatili hediyesi olan ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisi büyük ilgi gördü. ‘Cambaz Mithat’ tarafından gerçekleştirilen akrobasi hareketleri, sihirbazlık ve denge şovlarının yanı sıra piton yılanının yer aldığı gösterileri heyecanla takip eden çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda iki ayrı seans halinde düzenlenen ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisi yoğun ilgi altında gerçekleşti. Her iki seansta ta salonu tıklım tıklım dolduran aileler ve çocuklar, keyifli ve güzel anlar yaşadılar.

Türkiye’nin önde gelen ‘sihirbazlık ve akrobasi’ gösteri sanatçılarından olup, yurt içi ve yurt dışında ki farklı kentlerde yaptığı gösterileriyle büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ‘Cambaz Mithat’ tarafından sahnelenen akrobasi hareketleri, sihirbazlık ve denge şovları izleyicilerden tam not aldı. Birbirinden süpriz şovlarıyla Malatyalılara heyecanlı anlar yaşatan Cambaz Mithat, küçük izleyicilerini “Burada gördüklerinizi asla evde denemeye kalkmayınız” diyerek uyarmayı da ihmal etmedi.

Büyük bir heyecana sahne olan gösterinin sonunda sahneye getirilen piton yılanına büyük ilgi gösteren çocuklar bol bol resim çektirip yaşadıkları mutluluğu kalıcı hale getirdiler.

Gördüğü ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Cambaz Mithat, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı çocuklara moral aşılamaya çalıştıklarını ifade ederken, “Yüzyılın felaketini yaşadık, çok zor günlerden geçiyoruz, içimiz buruk, deprem yaralarını hep birlikte sarmak adına başlatılan seferberliğe bizlerde sanatın güçlü yönüyle katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize bu şansı veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde ülke çapında çocuklara ve gençlere en fazla yatırım yapan belediyeler arasında ilk sıralarda yer alan Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini anlatıyorum. Çocuklarımızla buluştukça bizler daha fazla mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

Yoğun ilgi altında gerçekleşen gösteriler sırasında çocukları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yaz Tatili Hediyesi’ etkinlikleri çerçevesinde ev sahipliği yaptıkları ‘Yetenek Sirkiniz Cambaz Mithat’ Sirk Gösterisinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine büyük bir ilgi altında gerçekleşmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yaşanan deprem felaketinden sonra çocukları deprem travmasından uzak tutmak için şenlikler, etkinlikler, kültürel ve sanat kurslara ağırlık verdiklerini hatırlatan bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, salonda bulunanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bizim için çok değerli olan, geleceğimizin umudu sevgili çocuklarımızla yine güzel bir etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki seansta da salonumuzun tamamen dolması bizleri mutlu etmektedir. Belediye olarak bir yandan yaşanan deprem felaketinden sonra şehrimizin yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak imar, ihya ve inşa sürecine tüm imkanlarımızla katkı sunarken diğer taraftan da depremin ağır psikolojik ortamından tüm vatandaşlarımızı uzaklaştırmak içinde bu tür sosyal, kültürel ve sanat etkinliklere daha fazla ağırlık veriyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde geçirmeleri, mutlu ve güzel bir hayat yaşamaları içinde Cambaz Mithat gibi alanında deneyimli ve yetenekli bir sahne sanatçısını bize kez daha buraya getirdik, çok güzel aktiviteler oldu, çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizim tek gayemiz şehrimizi yeniden imar etmek bununla birlikte bu tür aktivitelerle 7’den 70’e herkesi bir araya getirip moral aşılamak, özellikle de çocuklarımızı hayatın farklı alanlarıyla ilgili bilgi sahibi yapmak, onların yetişme süreçlerine güzel katkılar sunmaktır.” İfadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra Cambaz Mithat’a kayısı paketi takdim etti.