Park yatırımları ve yeşil alan çalışmalarıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.07’e çıkartıp, ilçe genelindeki yeşil alan miktarının ise 1 milyon 708 bin metrekareye yükselten Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, İlyas, Bentbaşı, Çarmuzu ve Çavuşoğlu gibi son dönemlerin hızla gelişen mahallelerinin ortak kullanacakları 227’nci parkı hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Park yatırımları ve yeşil alan çalışmalarıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5.07’e çıkartıp, ilçe genelindeki yeşil alan miktarının ise 1 milyon 708 bin metrekareye yükselten Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, İlyas, Bentbaşı, Çarmuzu ve Çavuşoğlu gibi son dönemlerin hızla gelişen mahallelerinin ortak kullanacakları 227’nci parkı hizmete sunmaya hazırlanıyor.

İlyas Mahallesi Muhtarlığının karşısındaki 6 bin 300 metrekarelik alanda yapımı tüm hızıyla devam eden yeni park alanı mimari yapısı ve tasarımının yanı sıra içerisindeki spor aletleri, çocuk oyun grupları, oturma alanları ve yeşil alanlarıyla göz kamaştırıcı özelliklere sahip olacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Tosun, İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk Korkmaz ve Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Mürteza Ede ile birlikte, bölgenin sosyal yaşamını hareketlendirecek yeni park alanını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Bölgenin önemli bir yatırıma daha kavuşacak olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk Korkmaz ile Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Mürteza Ede, fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve yeşillendirme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. İlyas mahallesinde yapımı devam eden yeni park alanının tüm özellikleriyle park yatırımlarına örnek gösterilecek değerli bir eser olacağını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “ İlyas mahallemizin sınırlarında bulunmasına rağmen bu bölgedeki tüm mahallelerimizin istifade edebileceği güzel bir lokasyonda bulunan yeni park alanımızda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgemize büyük değerler katacak olan bu yeni park alanımız mimari yapısı, görselliği, yeşil alanları ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal alanlarıyla birlikte özel yatırımlarımız arasında yerini alacaktır.Titiz ve planlı bir şekilde çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde gerçekleşen çalışmalarda artık sona doğru yaklaşıyoruz.İlyas, Bentbaşı, Çarmuzu ve Çavuşoğlu mahallerimiz başta olmak üzere bu bölgedeki tüm mahallelerimize hitap edecek bu parkımızı hemşehrilerimizin çok beğeneceklerine eminiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün gücü ve imkanlarıyla yapılan buradaki parkımızı, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda yetiştirdiğimiz rulo çimlerimizle yeşillendirdik. Kaliteli ve bölge iklimine uygun olarak üretimini yaptığımız rulo çimlerimiz park alanımıza farklı bir renk getirdi. Kısa bir süre içerisinde aydınlatmalarıyla, spor aletleri ve çocuk oyun gruplarıyla yeşil alanları ve diğer hizmet mekanlarıyla burayı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sportif alanların yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarımızda düzenleyeceğimiz konserler ve diğer etkinliklerle burayı daha hareketli ve renkli bir görüntüye kavuşturacağız. Yeşilyurt’ta yaşamanın farklılık olduğunu hissettiren yatırımlarımıza burayı da ekleyerek, mahalle sakinlerimizin keyifli ve hoşça vakitler geçirmesine imkan sunacağız. Böylesine özel ve değerli eserlerin hayata geçme süreçlerinde desteklerini bizlerden esirgemeyen, değişimin bir parçası olan muhtarlarımıza ben özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’un daha fazla gelişmesi için birlikte çalışıyoruz, birlikte üretiyoruz ve birlikte başarıyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla çalışarak cadde ve sokaklarımızı yeni ve farklı yatırımlarımızla daha yaşanabilir bir hüviyete ulaştırmaktayız. İlyas Mahallemizde hizmete sunacağımız park alanımız şimdiden Yeşilyurt’umuza ve mahalle sakinlerimize hâyırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Çınar, “Yeşilyurt’umuz yeni sosyal yaşam alanları ve parklarla birlikte daha da güzelleşiyor ve marka değeri de artıyor. 2014 yılından bugüne kadar park sayımızı, imalatına başladığımız ve yapımı halen devam edenlerle birlikte 231’e çıkardık, şu anda kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 5.07 olurken, ilçe genelindeki yeşil alan miktarımız ise 1 milyon 708 bin metrekaredir. Yeşilyurt geliştikçe bizler daha fazla çalışıyoruz, daha iyi hizmetleri yapmak için çaba sarf ediyoruz. İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz, emek veriyoruz, çabalıyoruz ve sonucunda böylesine güzel yatırımlar hayata geçiyor. Mahallelerimiz yeni sosyal yaşam alanlarıyla birlikte daha cazip hale geliyor, sokaklarımızın konforu artıyor, yeni cazibe merkezleri oluşuyor, bu planlı gelişimle birlikte Yeşilyurt’umuzun 81 mahallesi de aynı düzeyde eşit seviyede gelişerek, topyekün bir dönüşüm yaşıyor. Yeter ki hemşehrilerimiz yaşadıkları mahallelerde mutlu ve huzurlu olsunlar, yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz temiz ve düzenli alanlarda sporunu yapıp zamanını faydalı geçirsin, bizler gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Çevre yolunun altı ve üstü kavramı bu tür güçlü ve modern yatırımlarla artık ortadan kalkmıştır. Bu bölgemizde ki tüm yaşam alanlarımızı geliştirmek ve büyütmek adına bugüne kadar çok önemli yatırımlar yaptık ancak durmak yok, vatandaşlarımız daha güzel hizmetleri hak ediyor. Bizler durmadan dinlenmeden çalışmaya, aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de gerek yakın zamanda hizmete sunulacak yeni park alanı gerekse de diğer yatırımlardan dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.