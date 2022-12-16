Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvasının açılış yapıldı. Dört gün sürecek olan turnuvaya Malatya ve çevre illerden 90 sporcu katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bilardo İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvasının açılış yapıldı. Dört gün sürecek olan turnuvaya Malatya ve çevre illerden 90 sporcu katıldı.

Malatya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait bilardo salonunda başlayan turnuvanın açılış programına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Bilardo Malatya İl Temsilcisi Murat Bayram ile Malatya ve çevre illerden katılım gösteren bilardocular katıldı.

Malatya’nın modern ve nezih alanlara sahip güzel bir bilardo salonuna kavuştuğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “ Gençlerimizin daha güzel ve iyi şartlarda bilardo oynaması için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle kentimize kazandırılan bilardo salonunda 90 sporcumuzun katılımıyla Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvasını başlattık. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Kentimizde sportif faaliyetlerin artması noktasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile ekiplerine ise teşekkür ediyorum” dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise dört gün sürecek olan Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvasıyla birlikte sportif hizmetlerine bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Dört gün sürecek olan turnuvaya Malatya ve çevre illerden katılım gösteren lisanslı 90 sporcuya başarılar dileyen Çınar, “Kentimize çok sayıda spor tesisi kazandırarak gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmasına imkân sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleriyle hizmete sunulan bilardo salonu gerek iç tasarımı gerekse de masalar ve kullanılan teçhizatlar ile birlikte kentimizin sportif vizyonunun gelişmesine büyük katkılar sunmaktadır. Bu güzel ve modern bilardo salonunun kentimize kazandırılmasını sağlayan başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Bilardo İl Temsilciliğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvamızı nezih ve nitelikli alanlara sahip bu güzel tesiste yapmanın sevincini yaşıyoruz. Böylesine nezih ve konforlu alanlara sahip bilardo salonumuz, bu sporu icra edenlerinde moral ve motivasyonları doğal olarak artmaktadır. Bilardo, stratejik düşünmeyi sağlayan, sabır ve fedakarlık gerektiren ve zeka gelişimine önemli katkılar sunan çok önemli spor dallarımız arasında yer almaktadır. Kişisel ve fiziksel gelişime katkı sunan bu tür spor dallarına yönelik organizasyonlarımızın sayısını inşallah el birliğiyle artırmak istiyoruz. Kentimizden ve çevre illerden gelen 90 sporcumuz dört gün boyunca dereceye girmek için çaba sarf edecekler, bütün sporcularımıza sonsuz başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 90 sporcunun katıldığı Yeşilyurt Belediyesi 1.Ödüllü Üç Bant Bilardo Turnuvasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çınar, “Turnuvamız bundan sonraki organizasyonlara da örneklik teşkil edecek düzeyde, kentimizin tanıtımına da katkı sunacak önemli bir sportif hizmettir. Büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Bizim amacımız sporun her türlü branşında gençlerimizi yetiştirmek ve yetenekli sporcularımızı ülke sporuna kazandırmaktır. Nezih, kaliteli ve modern bir anlayışla hizmete sunulan bilardo salonumuzdan faydalanacak olan genç yeteneklerimizin de gelecekte bilardo sporunda kentimizi layıkıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Bu güzel tesisimiz ilerleyen zamanlarda yeni turnuvalara ev sahipliği yapacak ve yeni yeteneklerin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Bakanlığımızın destekleriyle hizmete sunulan modern spor tesisleri sayesinde ‘sporun ve sporcunun, gençlerin ve gençliğin şehri Malatya’ imajını da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Bizler kentin yöneticileri olarak sporun bütün dallarını sonuna kadar destekliyoruz, gençlerimize yeni alanlar açıyoruz. Malatya son yıllarda gençlik yatırımlarında çok iyi bir seviye yakaladı. İlçemizde ‘365 Gün Spor, 365 Gün Dinamik Hayat’ sloganıyla sürdürdüğümüz hizmetler çerçevesinde yeni spor sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları, voleybol ve basketbol sahalarını gençlerimizin ve spor yapmak isteyen hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Yeni nesil spor sahalarımız ve açtığımız kurslarla birlikte şu anda 4 bini lisanslı olmak üzere 24 bin sporcuya hizmet ediyoruz. Dört yıl önce başlattığımız sportif yatırımlarımızın meyvelerini şu anda topluyoruz ve inşallah ilerleyen zamanlarda farklı milli takımlarda ay yıldızlı formayı giyecek sporcularımızı göreceğiz. Bizler gençlerimize inanıyoruz ve onların sosyal, kişisel, fiziksel ve kültürel gelişimleri için her türlü desteği veriyoruz. Yeşilyurt sportif yatırımlarda adını bölgesinde duyuran, örnek alınan marka bir ilçe konumuna ulaşmıştır” diye konuştu.