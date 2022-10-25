Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesindeki 40 dönümlük alanda inşaatı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesinin birbirini bütünleştirecek mimari yapıları ve tasarımlarının yanı sıra yeşil alanları, sosyal, kültürel ve sportif mekanlarıyla örnek bir yatırım olarak Yeşilyurt’ta hizmete sunulacağını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Turgut Özal Mahallesindeki 40 dönümlük alanda inşaatı devam eden Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesinin birbirini bütünleştirecek mimari yapıları ve tasarımlarının yanı sıra yeşil alanları, sosyal, kültürel ve sportif mekanlarıyla örnek bir yatırım olarak Yeşilyurt’ta hizmete sunulacağını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler, Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesinin inşaatında inceleme yaptı. Burada açıklama yapan Çınar, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini sundu. 40 dönümlük alanda Yeni Belediye Hizmet Binası ve Millet Bahçesinin yanı sıra Millet Kıraathanesi, spor sahaları, çocuk oyun grupları, 200 araçlık otoparkı, şarj istasyonları, süs havuzları, gezinti alanları, sosyal donatıları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alacağını vurgulayan Çınar, “İlçemizin farklı bölgelerindeki hizmet noktalarımızı tek çatı altında toplayarak hemşehrilerimize yerinde, hızlı ve güzel hizmetler sunacağımız yeni belediye hizmet binamız ile Millet Bahçemizin yapımı planlandığı gibi, hiçbir aksama olmadan başarıyla ilerliyor. İlçemizin en fazla tercih edilen ve hızla gelişen mahallelerinden Turgut Özal Mahallemizde çok güzel bir lokasyonda yapımı devam eden iki dev yatırım gerek mimari yapıları ve tasarımlarıyla gerekse de yeşil alanları, çevre düzenlemeleri, konforlu yaşam alanları, sosyal, sportif ve kültürel mekanlarıyla, Millet Kıraathanesi ve sosyal tesisleriyle Yeşilyurt’un yaşam kalitesini artıracaktır. Buraya devletimizin büyük destekleriyle modern ve güçlü yatırımları içerisine alan, sosyal donatılarıyla dikkat çekecek özelliklere sahip, 7’den 70’e herkesin büyük ilgi göstereceği yeni bir cazibe merkezi kuruyoruz. Yeni Belediye Binamız ve Millet Bahçemizin hizmete girmesiyle birlikte buradaki alan, Malatya’nın yeni gözde mekanları arasına girecektir. Bizlerde sık sık inşaat alanına gelerek buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz, mühendislerimizle ve çalışanlarımızla toplantılar yaparak projenin her safhasını yakından kontrol ediyoruz. Böylesine özel ve değerli iki projenin Yeşilyurt’ta hizmete sunulacak olmasının şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Her iki inşaatın çalışmalarında görev yapan, alın teri döken ve emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.