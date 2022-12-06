Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizin kendi öz kaynakları ve gücüyle kentimize modern, sağlam ve depreme dayanıklı konutlar inşa ederek, ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız” dedi.

Turgut Özal Mahallesinde yapımı devam eden Kentsel Dönüşüm Binalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyemizin kendi öz kaynakları ve gücüyle kentimize modern, sağlam ve depreme dayanıklı konutlar inşa ederek, ilçemize yeni bir yaşam alanı daha kazandıracağız” dedi.

24 Ocak 2020’de meydana gelen Elazığ merkezli olan ve Malatya’yı da büyük oranda etkileyen depreminin ardından yapılan teknik incelemelerin neticesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Turgut Özal Mahallesindeki rezerv yapı alanı içerisindeki binaların yıkılmasından sonra Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynakları ve bütçesiyle yapımına başlanan Kentsel Dönüşüm Binaları hızla yükseliyor.

Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle Yeşilyurt İlçesinde ki afet risklerinin etkin bir şekilde bertaraf edilmesi için kentsel dönüşüm projelerine büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dört ayrı binada toplam 168 daire ile 10 adet işyerinin yer aldığı Turgut Özal Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Binalarını sık sık ziyaret ederek, inşaat çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Kentsel dönüşüm konutlarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki kentsel dönüşüm binalarından sonra Turgut Özal Mahallesinde hizmete sunulacak yeni konutlarla Yeşilyurt İlçesindeki sağlam, güvenilir ve depreme dayanıklı yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi. Turgut Özal Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Binalarını Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynakları ve bütçesiyle yaptıklarını hatırlatan Çınar, “ 24 Ocak 2020’de yaşadığımız deprem felaketinin ardından yapılan teknik incelemelerden sonra yıkılmalarına karar verilen Turgut Özal Mahallesi rezerv yapı alanı içerisindeki binaların yerlerine yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Belediyemizin kendi öz kaynakları ve bütçesiyle inşaatı devam eden konutlarımızın yanı sıra sosyal ve sportif alanlarımızla, yeşil alan ve çocuk oyun alanlarımızla birlikte Yeşilyurt’umuza yakışacak, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları güzel bir eseri bugünden geleceğe emanet edeceğiz. Bu bölgemizde depreme dayanıksız, muhtemel bir depremde yıkılabilecek durumda olan evlerimizin yerine sağlam ve kaliteli konutlar inşa ediyoruz. Yaklaşık bir yıl önce başlattığımız imalat ve inşaat çalışmalarımız planlandığı gibi, hızlı bir şekilde ilerliyor. Binalarımızdan ikisi tamamlanırken, diğer ikisinin de temel kazılarının ardından teknik donatıları yapılıyor.168 daire ve 10 işyerinden oluşan buradaki yeni yaşam alanlarımız, kentsel dönüşüm yatırımlarına örnek gösterilecek çok kıymetli bir eser olacaktır, bizler buna yürekten inanıyoruz. Yeşilyurt’umuza ve hemşehrilerimiz her şeyin en güzeli layıktır. Kaliteli ve modern yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek için planlı ve ciddi çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Çınar, “Belediye olarak bir yandan buradaki konutların yapımıyla ilgilenirken diğer taraftan ilçemizin farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm yatırımlarında bulunmak içinde çalışmalarımız ve görüşmelerimiz çok yoğun devam ediyor. 24 Ocak depreminden sonra üzerinde yoğunlaştığımız kentsel tasarım projelerimizi hayata geçirmek içinde planlı ve sistemli çalışıyoruz. İlçemizde yeni yatırımlarla yenilenmesi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimiz var, buraları da kentsel dönüşüm projeleriyle daha nezih, daha yaşanabilir ve modern bir görüntüye kavuşturmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan mahallelerimizin imar planlarının yapılması, planlama süreçlerinin takip edilmesi, yeni plan önerilerinin oluşturulması, mahalle sakinleriyle istişareler, ruhsatlandırma ve ardından yapılacak ihale süreçleri gibi tüm aşamaları planlı bir şekilde yürütmekteyiz. Kentsel dönüşümde özellikle mahalle sakinlerinin memnuniyetini almak, onların desteğini almak bizim için çok önemlidir. Projenin ilk aşamasından son aşamasına kadar mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle koordineli ve uyum içerisinde çalışmak, birlikte hareket etmek bizim ilk önceliğimizdir. Kentsel dönüşüm yatırımlarıyla ilçemizin farklı bölgelerinde alternatif yeni yaşam alanları kurup, cazibe merkezlerimizin sayısını hızla artıracağız. Depreme dayanıklı, sağlam ve güçlü konutlarımızın sayısını hızla artırıp, hemşehrilerimizin huzurlu ve sağlıklı alanlarda yaşamalarına destek vermiş olacağız. İlçemiz için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.