Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle Bostanbaşı Mahallesi Akkent Sitesinde devam eden ’24.Bölge Rezerv Alan’ konutlarındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde şehrimizi ayağa kaldıracağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle Yeşilyurt İlçesinin birçok noktasında devam eden ‘Rezerv Alan’ projelerini yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Akkent Sitesi’nde devam eden ’24.Bölge Rezerv Alan’ konutlarının şantiyesini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden geniş kapsamlı bilgiler alan Başkan Geçit, 29 blok, 7 işyeri ve iki ofisin yer aldığı Akkent Sitesinde sağlam ve güvenilir bir yaşam alanının yükseldiğini söyledi. Projenin yüzde 61 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Başkan Geçit, söz verdikleri gibi şehri iki yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını belirtti.

“Söz verdiğimiz gibi”

Rezerv alandaki konutların Malatya’nın toparlanma ve ayağa kalkma sürecine büyük bir katkı sunduğunu ifade eden Başkan Geçit, “Akkent Sitemizin olduğu alana dayanıklı ve güvenilir konutlarla birlikte yeni bir yaşam alanı kuruluyor. 403 dairenin yer aldığı 29 blok, 7 dükkân ve iki ofisin olduğu rezerv alandaki konutlarımız, Malatya’nın toparlanma ve ayağa kalkma sürecine büyük bir katkı sunacaktır. Vatandaşlarımız hatırlarsa seçim öncesi bir söz vermiştik. Verdiğimiz sözümüzü tutuyoruz. Güvenli konutların olduğu buradaki yaşam alanının gerçeğe dönüşmesinde desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a, yüklenici firmaya ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Kimsenin şüphesi olmasın”

Malatya’daki rezerv alan projelerinin önemli bir kısmının Yeşilyurt ilçesinde olduğunu, belediye olarak vatandaşların kalıcı konutlarına taşınması için her türlü desteği verdiklerinden bahseden Başkan Geçit, “31 Mart seçimlerinde milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, Battalgazi belediye başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte söz verdiğimiz gibi iki yıl içerisinde şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Bunun güçlü adımlarını yükselen rezerv konutlar ve yerinde dönüşüm konutlarıyla görebiliyoruz. Şehrimizde 49 rezerv alan bulunmaktadır, 44’ünde inşaat faaliyetleri devam ediyor. Rezerv alanların büyük kısmı ilçemiz sınırlarında bulunmaktadır. Belediye olarak projelerin belirtilen süreden önce teslim edilmesi için her türlü desteği veriyoruz. Bizler bugünden geleceğe umutla bakıyoruz, deprem yaralarının sarılması için çok güçlü ve kararlı adımlar atılıyor. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.