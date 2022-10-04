Beylerderesi Göletine tepeden bakan bir noktada hizmete sunulan Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi içerisinde yapımı tamamlanan Zafer Sosyal Tesisleri, nezih ve konforlu alanlarının yanı sıra farklı balık yemeklerinden oluşan menüsüyle birlikte kapılarını Malatyalılara açtı.

Beylerderesi Göletine tepeden bakan bir noktada hizmete sunulan Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi içerisinde yapımı tamamlanan Zafer Sosyal Tesisleri, nezih ve konforlu alanlarının yanı sıra farklı balık yemeklerinden oluşan menüsüyle birlikte kapılarını Malatyalılara açtı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Zafer Sosyal Tesislerinde misafir ettiği basın mensuplarına, Beylerderesi Şehir Parkı ve bölgede yürütülen dönüşüm yatırımlarının yanı sıra Yeşilyurt’ta son dönemlerde hayata geçen dev yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Basın cemiyet ve dernek başkanları, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve basın mensuplarının katıldıkları toplantıda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarih, kültür ve gastronomi kenti Yeşilyurt’un her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Beylerderesi Şehir Parkını yeni yatırımlarla daha cazip hale getirdiklerine dikkat çeken Çınar, “1 milyon 350 bin metrekare alanda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Beylerderesi Şehir Parkımızda savaş uçağı, tank ve savaş aletlerinin yer aldığı Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzemiz özel bir yatırımdır. Büyük emeklerle tamamladığımız bu özel müzemiz ve park alanımız serin havası ve sakin ortamıyla çok fazla ilgi görmeye başladı.7’den 70’e herkes buraya gelerek hem savaş aletlerini inceliyor hem de serin havanın tadını çıkartıp piknik yapıyor. Böylesine özel ve değerli bir yatırımı canla başla çalışarak Yeşilyurt’lularla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Beylerderesi göletine tepeden bakan, güzel bir lokasyonda bulunan bu güzel alanı yeni donatılarla daha cazip ve tercih edilen bir seviyeye ulaştırmaktayız. Millet bahçesi, seyir terası, düğün salonu, spor sahaları, kültür alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet alanlarıyla buranın prestijini artırdık. Hemşehrilerimiz aileleriyle buraya gelerek güvenli, temiz ve konforlu alanlarda güzel vakit geçiriyor, kentimize alternatif bir turizm ve gezinti alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası Yeşilyurt’un mutluluğuna mutluluk, güzelliklerine güzellik katmıştır. Belediye olarak burayı farklı mekanlar ve tesislerle geliştirmeye, daha fazla tercih edilmesine imkan tanıyacak alanlar kazandırmaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Zafer Sosyal Tesislerinin ‘hayırlı uğurlu’ olmasını temenni eden Çınar, “ Hemşehrilerimizin uğrak noktasına dönüşen bu bölgemizde yemek ve dinlenme ihtiyacının giderilmesi içinde Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzemizin bulunduğu alan içerisinde Zafer Sosyal Tesislerimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Menüsü ağırlıkla balık çeşitlerinden oluşan, nezih ve modern bir ortama sahip sosyal tesisimizin ilerleyen zamanlarda büyük ilgi göreceğine inanıyoruz. Malatya’da balık kültürü ileriye düzeyde, bizlerde kendi bölgemizde bu ihtiyacı gidermek içinde bu güzel tesisi yaptık. Burayı ziyaret edenler hem müzemizi gezecek hem balığını yiyecek hem de konforlu alanda dinlenme fırsatına ulaşacak. Bizim tek hedefimiz, hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzurudur. Yeşilyurt’un marka değerine yakışan ve anlam katan hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz. Bilgi, birikim ve yetenekleriyle toplum yararını gözeten ve koruyan, kalemini her zaman haktan, hakikatten yana kullanan yerel medyamızın kıymetli temsilcilerine davetimize icabet ettikleri için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Beylerderesi Şehir Parkının büyük bir kısmının tamamlandığını ifade eden Çınar, Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki doğal ve tarihi bölgeleri yeni yatırımlarla daha nitelikli hale getirmek içinde çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesinin giriş noktasında ki hilal figürünün önünde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Çınar, 1 milyon 350 bin metrekarelik alanı içeren Beylerderesi Şehir Parkının rahat bir şekilde gezilmesi için araç envanterine dahil edilen ring aracıyla basın mensuplarına parkı gezdirdi.