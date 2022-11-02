Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Horata Kanalının etrafında hizmete sunulacak ‘Barguzu Kanalboyu Park’ proje çalışmalarının yapıldığı alanda gerçekleştirdiği incelemede, ’’Kentimize yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız” dedi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Horata Kanalının etrafında hizmete sunulacak ‘Barguzu Kanalboyu Park’ proje çalışmalarının yapıldığı alanda gerçekleştirdiği incelemede, ’’Kentimize yeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler ‘Barguzu Kanalboyu Park’ çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt İlçesini yeni yaşam ve cazibe merkezleriyle buluşturup gelecek nesillere temiz, düzenli ve konforlu alanlar emanet etmek için yeni projelerini teker teker gerçeğe dönüştürdüğü bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, incelemeler sonrasında açıklama yaptı. Çınar, Bostanbaşı ile Cevatpaşa mahallelerinden geçen ve atıl vaziyette olan Horata Kanalını modern bir görüntüye kavuşturmak amacıyla başlatılan ‘Barguzu Kanalboyu Park’ projesindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. DSİ Bölge Müdürlüğüyle ortaklaşa başlattıkları ‘Horata Kanalı’ temizleme, yenileme ve düzenleme çalışmalarının ardından kanalın etrafını aydınlatmalar, gezinti ve spor alanlarıyla konforlu bir görüntüye kavuşturacaklarını ifade den Çınar, “Ankara yolu üzerinde, Bostanbaşı ile Cevatpaşa mahallelerimizin ortasından geçen Horata Kanalımızda DSİ Bölge Müdürlüğüyle ortaklaşa yürüttüğümüz dere ıslah ve yenileme çalışmaları ile taşkın koruma tesis işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Malatya’nın kalbi ve merkezi konumdaki bu alanı ‘Barguzu Kalanboyu Park’ projemizle modern bir hüviyete ulaştırmak için planlı bir çalışma yürütüyoruz. Atıl ve eskimiş bir vaziyette olan kanalımızın etrafına yeni bir yaşam alanı kurmak için DSİ Bölge Müdürlüğümüzle işbirliği halinde çalışıyoruz. Taş duvar kaplama çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanırken, kanalın zemininin pera kaplama yapılmasıyla birlikte burası temiz ve sağlıklı bir görüntüye kavuşacak. Belediye olarak ta kanalın etrafına kuracağımız yeni sosyal yaşam alanlarıyla birlikte burayı yeni bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Hemşehrilerimiz buraya gelerek temiz ve düzenli alanlarda hem dinlenecek hem de sporunu yapacak. ‘Barguzu Kanalboyu Park’ adını vereceğimiz buradaki yeni yaşam alanımızla birlikte ilçemizdeki cazibe merkezlerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. İç ve dış mimari yapısı, aydınlatmaları, gezinti ve sosyal alanlarıyla dikkat çekici özelliklere sahip olacak bu yeni projemiz, bu tür yatırımlara da örneklik teşkil edecek düzeyde olacaktır. İlçemize kazandırdığımız tüm dev yatırımlar gibi ‘Barguzu Kanalboyu Park’ projemizin de her aşamasını yakından takip ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projeyle birlikte Malatya ve Yeşilyurt’un geleceğine güzel ve kaliteli bir eser daha emanet etmiş olacağız. Bu tür yeni ve farklı projelerle Malatya’nın güzelliklerine yeni güzellikler katmaya devam edeceğiz. Böylesine özel bir yatırımın hizmete girmesi için desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Tarım ve Orman Bakanımız Vahap Kirişçi olmak üzere milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürümüze, DSİ 92.Malatya Şube Müdürlüğümüze, taşeron firmalarımıza, müteahhitlerimize ve belediyemizin personellerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İncelemeler sırasında Çınar’a eşlik eden Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dikenli ise Horata Kanalının temizlenip düzenledikten sonra yapılacak yeni projeyle birlikte güzel bir yaşam alanına dönüşecek olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediyesine ve DSİ Bölge Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.