Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin en güzel örneklerini çevre ve doğa dostu çalışmalar ile sergilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 20 bin metrekarelik Yeşilyurt Park Alanı’nda yeşil alan çalışmalarını arttırarak, bölgeye estetik bir güzellik kattı.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin park ve bahçelerde donatılmasını, refüjlerin düzenlenerek, ağaçlandırılmasını ve her geçen gün şehrin güzelleşmesini sağlayan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede büyükşehir belediyesi yaklaşık 20 bin metrekarelik Yeşilyurt Park Alanı’nda yeşil alan çalışmalarını arttırarak, görsel bir şölen oluşturdu. 11 bin 700 metrekare yeşil alan, 523 metre koşu parkuru bulunan Yeşilyurt Park Alanı’nda 590 metre bisiklet yolu, 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 9 adet kamelya, 30 adet bank, 26 adet çöp sepeti ile 1500 metrekare alana sahip çocuk oyun grupları ve fitness alanı bulunuyor. Öte yandan parkın yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde 4 bin 500 metreküp toprak dolgusu, 11 bin 700 metrekare sulu yöntemle çim ekimi ile Çınar, Dişbudak, Huş, Söğüt, Ihlamur, Ladin, Sedir, Ardıç ve Gül çeşitleri olmak üzere, 150 adet ibreli, 168 adet yapraklı, 3 bin 570 adet çalı gurubu toplam 3 bin 888 adet fidan dikildi. Alana 50 adet ağaç taşıma nakil aracı ile 7 metre boyutunda ‘Mavi Ladin’ nakil edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nda Proje ve Uygulama Şefi İsmail Acıkan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yeşilyurt Parkı’nın çok yakında açılacağını ifade ederek, “Şu anda Yeşilyurt Parkı’ndayız. Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimizle çalışıyoruz. İnşallah 4-5 gün içerisinde parkımızı bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

20 bin metrekarelik alanın 11 bin 700 metrekaresi yeşil alan olan parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Acıkan, “Alanımızda şu anda 9 adet kamelyamız, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir çocuk oyun grubu, koşu parkuru, bisiklet yolu, 1 adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Alanımız yaklaşık 20 bin metrekare, bunun yaklaşık 11 bin 700 metrekaresi yeşil alan, şu anda 3 bin 888 adet fidan dikmiş bulunmaktayız. Böyle devam ediyoruz. Kayseri’mize hayırlı olsun inşallah” diye konuştu.