Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Gedik Namazgah alanında bayram namazı kılındı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi, minber ve mihrap yenilemesinden sonra hazır hale getirilen Gedik Namazgah Alanı, Kurban Bayramı namazı için doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde Namazgah Alanına gelen 7’den 70’e çok sayıda vatandaş Bayram Namazının manevi iklimini derinden yaşarken, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen ve binlerce insanın hayatını kaybettiği ‘asrın felaketi’ büyük depremde hayatını kaybedenler için Kuran- Kerim Tilaveti okunup dualar edildi.

İslam Âlemi ile tüm dünyanın barışı, huzuru ve güzellikleri için yapılan duaların ardından Yeşilyurt’un manevi atmosferinde bayram namazı eda edildi.

Vatandaşların bayram namazı heyecanını paylaşan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı’da, kılınan bayram namazından sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik ettiler.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Kurban Bayramına ‘buruk’ bir şekilde girdiklerini ifade ederken, “Mübarek Kurban Bayramına bizleri kavuşturan Cenab-ı Allah’a hamd olsun, buruk bir bayram yaşıyoruz. Rabbim bu zor günleri birlik ve beraberlik halinde atlatmamızı hepimize nasip etsin, daha mutlu daha sevinçli bayramlar yaşatmayı nasip etsin. Tüm hemşehrilerime hayırlı bayramlar diliyorum.” diye konuştu.

İslam Alemi ile tüm vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da “Bayram namazımızı kıymetli hemşerilerimizle birlikte her zaman olduğu yine Gedik Namazgâh alanında hep birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baştan deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramlar Müslümanlar arasındaki sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekişmesine, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olmaktadır. 6 Şubat günü meydana gelen depremler dolayısıyla Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramına da buruk bir şekilde girdik. Çok büyük acılar yaşadık, büyük kayıplar verdik, ancak bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız. Kurban Bayramının manevi zenginliği, ruhu ve anlamının getirdiği inanç birlikteliği hepimizi daha güçlü kılmaktadır. Depremde hayatını kaybedenlerin acısını derinden yaşıyoruz, yaralı olan, malını mülkünü kaybeden, sıkıntı içerisinde olan hemşehrilerimiz var. Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu dar günleri atlatacağız, biz buna yürekten inanıyoruz. Bayramı bayram yapan birlikte olmaktır. Bütün İslam Âleminin, milletimizin ve hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramının tüm İslam Âlemine hayır, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “ İslam Ümmetinin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bayramlar birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha fazla kenetlendiği günlerdir. 6Şubat depreminin üzerinden 143 geçti, verdiği acıyı ilk günkü gibi hala yüreğimizde hissediyoruz. Gedik Namazgah alanından kadim Çırmıhtı’ya baktığımız zaman yıkıntıları ve devam eden enkaz kaldırma çalışmalarını daha net görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Hükümetimizin destekleriyle Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden ihya ve inşa edeceğiz. Çarşılarımızı, pazarlarımızı ve yaşam alanlarımızı en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Bayramın beraber yaşadığımız topluma, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; Aziz Milletimizin, değerli vatandaşlarımızın ve tüm İslâm âleminin Kurban Bayramını kutluyorum.” diye konuştu.