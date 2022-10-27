Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesine Başhekimliğine Rabia Aydoğan Baykara atandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Devlet Hastanesine Başhekimliğine Rabia Aydoğan Baykara atandı.

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk’in 28 Haziran 2022 tarihinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanmasıyla boşalan Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi Başhekimliği görevine, Malaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Aydoğan Baykara getirildi. 1975 yılında Malatya’da doğan evli ve bir çocuk annesi olan Baykara, Malatya’da Dr Teyfik Ünsalan Sağlık Ocağı 2001-2003 yılları arası Pratisyen Hekim, Elazığ Fırat Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Romatoloji Ana Bilim Dalı 2003-2008 yılları arası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Araştırma Görevlisi, Van İpekyolu Devlet Hastanesi 2008-2010 yılları arası Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevi ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi 2010-2013 yılları arası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2013-2017 yılları arası Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde de 27 Aralık 2017den beri Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.