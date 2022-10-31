Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali dolu dolu geçiyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali dolu dolu geçiyor.

29 Ekim Cumartesi günü büyük bir katılım altında gerçekleşen açılış töreniyle kapılarını çocuklara açan ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali yoğun ilgi altında devam ediyor. Festival 6 Kasım’da sona erecek.

Çocukları erken yaşlarda kitap okumaya teşvik etmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivaline katılan çocuklar bir yandan kişisel gelişimlerini destekleyecek kitaplarla buluşurken diğer taraftan tiyatro ve animasyon gösterileri ile sosyal ve sportif aktivite alanlarında keyifli anlar yaşıyorlar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Malatya Park AVM’nin arka kısmında kurulan özel alanda gerçekleşen etkinliklerde çocukları yalnız bırakmadı. Eşi Semra Çınar ile birlikte stantları ziyaret edip yayınevi sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Keyifli ve renkli anların yaşandığı etkinlikleri çok beğendiklerini söyleyen çocuklar, yapılan aktivitelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar çocuklara kitap çeki ile şeker ikram etti. ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Nasreddin Hoca Eşşeğini Arıyor’ Tiyatro Gösterisi ise büyük bir ilgi altında gerçekleşti. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden tiyatrocu Ömer Konakçı’nın sahnelediği tiyatro gösterisini büyük bir keyifle takip eden çocuklar, gönüllerince eğlendiler.

Alanda bulunan çocuklara hitaben konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çocuk Kitapları Festivaline katılan çocukların heyecanı ve mutluluğunun paha biçilemez olduğunu söyledi. Çınar, “Festivalimizin coşku dolu ve hareketli geçmesi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Cumartesi günü yoğun ilgi altında düzenlenen açılış törenimizle startını verdiğimiz festivalimize katılan çocuklarımız kitapla buluşuyor, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılıyor ve her anlarını dolu dolu yaşıyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu, heyecanı ve coşkusu festivalimizin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Çocuklarımız kurulan stantlarda hikaye, roman, eğitim setleri ve kişisel gelişimi destekleyen kitaplara rahat bir şekilde ulaşıyor, yazarlarla sohbet ediyor, bununla birlikte Rafadan Tayfa, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve animasyon gösterilerine katılarak keyifli anlar yaşadılar. Buradaki muhteşem atmosfer doğru ve yerinde bir organizasyon yaptığımızın göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Çınar, “Sevgili çocuklar; çocuk kitap festivali şehrimizde ilk kez yapılıyor. Bu coşku dolu, yoğun ilgiyi gördükçe amcanız ve abiniz olarak söylüyorum, inşallah bundan sonra her yıl bu tür festivallerle sizlerle birlikte olacağız, kültürel etkinliklerimizi geliştirip daha iyilerini sizlerle buluşturacağız. Biz sizleri çok seviyoruz. 6 Kasım’a kadar etkinliklerimiz devam edecek. Hep birlikte Yeşilyurt’u daha fazla geliştireceğiz, daha fazla güzelleştireceğiz, sizin mutluluğunuz ve enerjiniz bizim için çok kıymetlidir. Bu etkinliklerin hepsi sizler için, sizin mutluluğunuz ve huzurunuz içindir. Yeşilyurt’un mutlu çocuklarını mutlu etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.