Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bugüne kadar 235 parkı hizmete açarak toplam 1 milyon 915 bin 831 metrekarelik yeşil alanı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’ta ki park, sosyal yaşam alanları ile refüjlerin ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının planlı bir şekilde yapılması amacıyla hizmete sunulan Tepeköy Fidanlık Alanını ziyaret etti. ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Beylerderesi Şehir Parkının 4. etabında yapılacak etkinlikler için gerçekleşen hazırlıkları inceleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt’u daha yeşil ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında başlatılan ve her yıl 11 Kasım’da ülke çapında kutlanan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ dolayısıyla Beylerderesi Şehir Parkının 4. etabında ağaçlandırma etkinliği düzenleyeceklerini dile getirdi. Yeşilyurt’un ismine yakışacak ve değer katacak yeşillendirme hizmetlerine ciddi kaynaklar aktardıklarına dikkat çeken Çınar, “Fidanlık Alanımızda 100’ün üzerinde bölge şartlarına uygun, iklim şartlarına uyum sağlayacak bitki türlerini yetiştirip, geliştiriyoruz. Alanında uzman ekiplerimizin gözetiminde planlı ve sistemli bir çalışmanın olduğu alanımızda hazırlanan bitki türlerini parklarımıza, sosyal yaşam alanlarımıza ve refüjlerimize yerleştirip buraların nezih, modern ve konforlu bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz. Her yıl olduğu gibi yine ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanan 11 Kasım’da Beylerderesi Şehir Parkımızın dördüncü etabında ağaçlandırma etkinliği düzenleyeceğiz. Belediye olarak o güne özel olarak hem çiçek ve ağaç ekimleri yaparken diğer taraftan bizden fidan talep eden hemşehrilerimize burada hazırlanan fidanları paylaşacağız” dedi

Yeşilyurt’ta bugüne kadar 235 parkı hizmete sunarak toplam 1 milyon 915 bin 831 metrekarelik yeşil alanı vatandaşların hizmetine açtıklarını belirten Çınar, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttığını söyledi. Çok amaçlı yaşam alanlarıyla herkese hitap edecek mekanlara sahip yeni nesil park anlayışını öne aldıklarını ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin ismine, kimliğine ve ruhuna yakışacak park alanlarımıza yenilerini eklemek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki her zaman ki önceliğimiz şehrimizi yeniden ayağa kaldıracak çalışmalara tam destek vermektir, bu alanda tüm imkanlarımızı seferber ederken diğer taraftan da ilçemizin yaşam seviyesini yükseltecek nitelikteki hizmetlerimize her geçen gün bir yenisini eklemek için çaba sarf ediyoruz. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, sporunu yapıp zamanını faydalı geçireceği sosyal yaşam alanlarımızın sayısını hızla artıracağız. Parklarımızın nezih ve güzel bir görüntüye sahip olması bizim için büyük önem taşıyor. Buradaki alanımızda teknik çalışmalar yapılıyor, farklı türdeki ağaçların boylandırılması ve uygun zamanda ekimlerinin yapılmasıyla ilgili ön hazırlıklar yapılıyor. Burayı sürekli geliştirip yeniliyoruz. Cumhuriyet Örnekköy’de faaliyete sunduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda ise Tarım ve Orman Bakanlığından aldığımız küçük fidanları boylandırıp farklı bir çalışma yapıyoruz. Park ve bahçe hizmetlerimizin yanı sıra tarımsal çalışmalarımızla bölgemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri aksatmadan sürdürmekteyiz. Güzel bir Yeşilyurt, daha yeşil bir Yeşilyurt için dur durak bilmeden çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.