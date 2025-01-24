Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Spor Salonu önünde düzenlenen deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslimi töreninin ardından Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın da resmi açılışını yaptı.

AK Parti Malatya 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından depremzedelere yönelik yapılan konutların kura çekimini gerçekleştirirken, aynı zamanda Malatya’daki tamamlanan yatırımların açılışlarını da yaptı. Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen açıldı.

Açılışta konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Bugün bizim için özel ve anlamlı bir gün. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz bu açılışla, hemşerilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Belediye binamız, ilçemizin modernleşmesine önemli katkı sağlayacak” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Turgut Özal Mahallesi’nde 5 dönüm üzerine inşa edilerek 9 katlı bir yapıya dönüştü. Yeni bina, başkanlık makamı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlüklerinin odalarını, idari bölümleri, meclis toplantı salonu, otoparklar ve yemekhane gibi çeşitli alanları da bünyesinde barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Malatya’ya kazandırılan tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, yeni belediye binasının şehre katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni hizmet binasının, Malatya ve Yeşilyurt için büyük bir adım olduğunu belirten Başkan Geçit, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve hükümete teşekkürlerini sundu.