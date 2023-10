Yeşilyurt Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümüne atıfta bulunarak hayata geçirdiği 100 yatırım basın mensuplarına tanıtıldı.

Gündüzbey Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısına Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimi, Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Malatya Şubesi yönetimi, Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesi yönetimi, Malatya Radyocular Derneği yönetimi, Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği yönetimi ile yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin projelerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sonrası konuşan Başkan Mehmet Çınar, Cumhuriyet’in 100. Kuruluş yıl dönümüne istinaden 100 yeni yatırımı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem nedeniyle birçok projeyi tekrardan yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Çınar, “Turgut Özal Mahallesi’nde kentsel dönüşüm, Topsöğüt Mahallesi’nde de rezerv alanı ilan ettirdik. Burada yaklaşık 100 yıllık sorunlar vardı. Bunlarla ilgili çok uğraştık, çok emek verdik. Turgut Özal Mahallemizde tapu teslim töreni de yaptık. Topsöğüt Mahallemizde de tapuları hemşehrilerimize veriyoruz” dedi.

2009 yılında göreve geldiğini hatırlatan Çınar, “Yaklaşık 15 yıldır Malatya’da Meclis üyeliği, başkan yardımcılığı, komisyon başkanlığı ve belediye başkanlığı yaptım ama son 8 ay geriye kalan 14 yıla bedel oldu. Eminim ki sizin için de aynısıdır. Önceki deprem haliyle bizi bu kadar yormamıştı, yıpratmamıştı. Ama yıkım çok çok fazla” şeklinde konuştu.

Deprem de hasarın fazla olduğuna değinen Çınar, “Diğer iller gibi istediğimiz algıyı da oluşturamadık. Özellikle de can kaybımızın diğer illere göre az olması bizi biraz daha rahat davranmaya sevk etti. Halimiz de ortada. Daha hasarlıların yüzde 35’i yıkıldı. Yüzde 65’i duruyor. Şu an bile gezdiğimiz yerlerde moralimizi bozacak, canımızı sıkacak ya da bizi üzecek birçok durumla da maalesef karşı karşıyayız. Kaldı ki şehrimizin şehir merkezi hiç yok. Zemini sağlam olan yerler ayakta. Ama onun dışında nereye gidiyorsak her yer yıkık. Çırmıktı’ya gidiyoruz aynısı, Çarmuzu’ya gidiyoruz aynısı, Kiltepe’ye gidiyoruz aynısı, Kadiruşağı’na, Gözene’ye gidiyoruz maalesef yerle bir. Ama hiçbir zaman umudumuzu da yitirmedik, enerjimizi de boşa harcamadık” dedi.

2019 yılındaki seçimleri öncesinde 45 vaatte bulunduklarını hatırlatan Çınar, “Pandemi süreci ve doğal afetlere rağmen çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüp, vaatlerimize 55 yeni proje daha ekleyerek Cumhuriyetimizin 100’ncü kuruluş yıldönümüne 100 yatırımla girecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. ‘100’ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım’ diyerek devam ettirdiğimiz sunum ve bilgilendirme toplantımızda misafir ettiğimiz siz değerli basın mensuplarına bugüne kadar ki destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları 100 yatırımla Cumhuriyet’in 100’ncü kuruluş yıldönümünü daha anlamlı ve özel hale getireceklerini belirten Çınar, “Yeşilyurt’un kültürüne, tarihine ve geçmişine yakışan, var olan güçlü potansiyelinin ön plana çıkmasını sağlayan bütün yatırımları birlik ve beraberlik içerisinde gerçeğe dönüştürdük. Yeşilyurt Belediyesi olarak 2019 ile 2023 yılları arasında 36 milyon 966 bin TL maliyetinde 16 adet Gençlik ve Spor yatırımı, 133 milyon 141 bin TL maliyetinde 51 adet Park ve Sosyal Tesis yatırımı, 18 milyon 158 bin TL maliyetinde 12 adet Kültür ve Sosyal İşler yatırımı, 277 Milyon 906 bin TL maliyetinde 10 adet Çevre ve Şehircilik yatırımı, 18 Milyon 702 Bin TL maliyetinde 11 adet Turizm yatırımı olmak üzere toplamda 484 Milyon 875 Bin TL, güncel reel piyasa değeri 1 Milyar 746 Milyon 181 bin TL olan 100 adet yatırımı Yeşilyurt’a kazandırıp, hedeflerimizin üzerine çıktık” diye konuştu.