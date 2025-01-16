Yeşilyurt Belediyesi, öğrencilere akademik başarı kazandırmayı amaçlayan ‘Ücretsiz YKS ve LGS Kursları’ ile 280 öğrenciye eğitim desteği sağlıyor. Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurslar, sınav hazırlık sürecindeki öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından kaliteli eğitim fırsatları sunuyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim vaadi olarak hayata geçirdiği proje, öğrencilere yönelik ücretsiz ders, etüt ve deneme sınavları gibi imkanlar sunuyor. Belediye, bu kurslarla öğrencilere sadece sınavlara hazırlık değil, aynı zamanda düzenli ve planlı bir çalışma disiplini kazandırmayı hedefliyor.

Kurslar, profesyonel öğretmen kadrosu ve İlçe Halk Eğitim Merkezi’nden görevlendirilen eğitmenler tarafından yürütülüyor. Öğrencilere, her hafta düzenli olarak deneme sınavları yapılırken, ücretsiz test kitapları da dağıtılıyor. Kursiyerler, modern ve nezih bir ortamda, eğitim alarak sınavlarına yönelik eksikliklerini gideriyor ve daha güçlü bir hazırlık süreci geçiriyor.

Kurslara katılan öğrenciler, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ve sınav hazırlıklarına büyük katkı sağladığını belirterek, Yeşilyurt Belediyesi’ne teşekkür etti. "Burada, planlı bir şekilde ders çalışıyoruz, öğretmenlerimiz eksikliklerimizi gideriyor ve sınavlara çok daha iyi hazırlanıyoruz" diyen öğrenciler, kursun sağladığı imkanlardan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ebubekir Altınkaynak ise kursların hafta içi ve hafta sonu devam ettiğini, öğrencilere ücretsiz test kitapları dağıtıldığını ve düzenli deneme sınavları yapıldığını dile getirerek, Yeşilyurt Belediyesi’ne böyle bir eğitim ortamı sundukları için teşekkür etti.