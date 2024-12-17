Toprak, bitki ve tohum bilincini erken yaşlarda çocuklara aşılamak amacıyla Yeşilyurt’taki anaokulu ve ilkokullarda ‘Yerli Tohum Milli Tarım’ bilgilendirme etkinliklerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, eğitimler sırasında öğrencilere ‘İlk Bahçem Seti’ hediye ederek fide dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğretiyor.

Toplumda tarım ve gıda üretimi konusundaki bilinç düzeyini artırmak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırması hedefiyle hizmetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Malatya’da çok renkli bir etkinliğe daha imza attı.

Cemal Gürsel Mahallesindeki Aspuzu Anaokulunda özel bir etkinliğin startını veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, "Yerli Tohum Millî Tarım" projesi kapsamında anaokulu ve ilkokullarda teorik ve pratik tarım eğitimleri düzenledi. Renkli ve heyecanlı anlara sahne olan etkinlikte verilen tarımsal bilgilerle bir yandan eğlenen minikler diğer taraftan diğer yandan da bitkisel üretim, tohum ekimi, fide dikimi, bakım, besleme, hasat ve ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili bilgi sahibi oldular. Öğrenciler, ekim-dikim faaliyetlerine katılarak tohum ve toprakla buluşup farklı bir deneyim yaşadılar.

Minik öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Esra Öner tarafından çocuklara toprak ve tohumun neden önemli olduğu konularında eğitimler verilirken, uygulamalı eğitimde ise ‘İlk Bahçem Seti’ dağıtılarak öğrencilerle tohum ekimi yapıldı. Öğrenciler oldukça neşeli geçen uygulamalı eğitim sırasında birer çiftçi gibi fide dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğrendi. Unutulmaz bir gün yaşayan minik öğrenciler, kendilerine bu etkinliği düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e hep bir ağızdan teşekkürlerini iletti.

Eğitim programında minikleri yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri için ‘İlk Bahçem Seti’ hediye ettiklerini söyledi.

Tohum, fide ve toprak sevgisini çocuklara erken yaşlarda aşılamaya çalıştıklarından bahseden Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla hayata geçirdiğimiz etkinliğimiz ile çocuklarımızı erken yaşlarda toprakla ve tohumla buluşturup onlara tarım sevgisi aşılamak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın tohumları ekerken yaşadıkları heyecan bizim için çok kıymetlidir. ‘Yerli Tohum Milli Tarım’ projesi kapsamında Aspuzu Anaokulumuzda gayret verimli ve faydalı bir eğitim çalışması düzenledik. Bu eğitimlerdeki amacımız çocuklarımızın toprakla ve tohumla olan bağlarını daha güçlü hale getirmektir. Tarımsal eğitimin kalıcı hale gelmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimlerimiz sırasında öğrencilerimize ‘İlk Bahçem Seti’ hediye ederek onlarla birlikte uygulamalı tohum ekimi yapıyoruz. Öğrencilerimiz eğitimler sırasında birer çiftçi gibi fide dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyorlar. Eğitim programlarımız belirli aralıklarla farklı okullarda devam edecektir" diye konuştu.