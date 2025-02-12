‘Öğrenci ve Genç Dostu’ projeleriyle dikkat çeken Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerindeki okullarda eğitim gören öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kırtasiye malzemeleri, kitap setleri ve satranç takımlarından oluşan destek paketlerinin dağıtımı hız kazandı.

Deprem felaketlerinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Yeşilyurt’ta, fiziki yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki projelerle toparlanma süreci hızlandırılıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kırsal okullara yönelik eğitim desteğini genişletti.

Bu doğrultuda, ilçenin farklı noktalarında bulunan okulların kütüphanelerine kitap desteği sağlanırken, öğrencilere de defter, kalem, silgi, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemeleri ile satranç takımları dağıtıldı.

Destek programı kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Şahnahan Karşıyaka İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul yönetimine kitap ve kırtasiye setleri ile satranç takımları teslim edildi.

Öğrencilerin eğitimine kalıcı katkılar sunmaya devam ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklarımızın kişisel ve zihinsel gelişimlerine destek olmak amacıyla projelerimize bir yenisini daha ekledik. Çocuklarımızın daha fazla kitap okuması, yeni ufuklar keşfetmesi ve bilgi sahibi olması için kitap setleri, kırtasiye malzemeleri ve satranç takımlarını okul yönetimlerine teslim ettik. Onların eğitimi ve gelişimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen eğitim destek programı, öğrenciler ve aileleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Eğitime sunulan bu katkının, çocukların derslerine odaklanmalarına yardımcı olmasının yanı sıra ailelerin maddi yükünü de hafiflettiği vurgulandı.