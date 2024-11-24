Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi, kar yağışı sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada 7/24 çalışma başlattı.

Malatya’da kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesini önlemek adına Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Meteoroloji verilerine göre önceden hazırlık yapan ekipler, belediyenin araç parkında hazır bekletilen iş makineleri ve personelle sahada etkili bir müdahale gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, kar yağışıyla mücadele çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Geçit, “Belediye olarak kış şartlarına karşı hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamlamıştık. Tüm birimlerimiz koordineli bir şekilde çalışıyor. Özellikle yollar, kaldırımlar, parklar, hastane, okul ve cami çevrelerinde kar temizliği ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Kar yağışının sosyal hayatı aksatmaması adına ilçenin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Geçit, “Ekiplerimiz, sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi için büyük bir özveriyle görev yapıyor. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Karın güzelliğini doya doya yaşayın”

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi olarak karla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Amacımız, vatandaşlarımızın yağan karın sadece güzelliğini doyasıya yaşayabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.