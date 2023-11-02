İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve katliamını protesto eden Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerindeki sosyal tesislerinde İsrail kökenli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

Yeşilyurt Belediyesi, dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze’de katliamlarını sürdüren gözü dönmüş İsrail’e ait ürünleri boykot etme kararı aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatının ardından Yeşilyurt’un farklı noktalarında vatandaşlara hizmet veren sosyal tesislerde İsrail menşeli tüm ürünlerin satışı durduruldu.

İsrail’in Gazze’deki haince saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İsrail’in Filistin’deki siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesini desteklediklerini ifade etti.

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde İsrail kökenli tüm ürünleri raflardan indirdiklerini ifade ederken, “Gazze’de haftalardır süren saldırılar artık katliam boyutuna ulaşmıştır. Yıllardır Filistin halkı üzerinde insanlık dışı uygulamalarda bulunup, saldırılarda bulunan İsrail’in son haftalarda Gazze’ye yönelik karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılardan dolayı binlerce masum insan hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde katliam yapan katil İsrail’in saldırıları karşısında Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu dünya kamuoyuna göstermek adına İsrail mallarını boykot etme kararı aldık. İlçemizin muhtelif bölgelerinde ki sosyal tesislerimizde İsrail kökenli hiçbir ürün satılmayacaktır. Belediyemize ait tüm sosyal tesislerimizde doğal ve yerli ürünlerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi İsrail ürünlerine uygulanan tüm boykotlara destek olmaya davet ediyoruz. Ayrıca esnaflarımızdan da İsrail menşeli ürünleri satmamalarını, vatandaşlarımızın da kullanmamalarını özellikle rica ediyoruz” diye konuştu.