Kültürel ve sosyal hizmetlerle çocukların hayatını renklendirmeye devam eden Yeşilyurt Belediyesi, TRT Çocuk Kanalının büyük ilgi gören yapımlarından olan ‘Rafadan Tayfa’ müzikal gösterisini 14 Kasım Perşembe günü üç seans halinde öğrencilerle buluşturacak.

Yeşilyurt Belediyesi, çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyecek. 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Döneminde verilen ara tatil döneminde çocukları unutmayan Yeşilyurt Belediyesi, ‘Rafadan Tayfa’ müzikal tiyatro gösterisine ev sahipliği yapacak.

TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımları arasında yer alan, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek veren konuların işlendiği Rafadan Tayfa’nın müzikal gösterisi, 14 Kasım Perşembe günü Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda saat: 11:00, 13:00 ve 15:00’de üç seans halinde sahnelenecek.

Bol müzikli ve eğlence dolu ‘Rafadan Tayfa’ müzikal tiyatro gösterisini izlemek isteyen çocuklar biletlerini Yeşilyurt Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi, Yeşilyurt Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Topsöğüt Yeşilkonak ve Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde temin edebilirler.

Çocukların ara tatillerini eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru kıymetli evlatlarımıza ara tatil döneminde güzel bir sürpriz hazırladık. TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımlarından olan Rafadan Tayfa’nın müzikal gösterisini öğrencilerimizle buluşturacağız. 14 Kasım’da Kongre ve Kültür Merkezimizde üç seans halinde sahnelenecek olan tiyatro gösterimizi izlemek isteyen çocuklarımız biletlerini belirlenen kültür ve sanat merkezlerimizden temin edebilirler. Çocuklarımızın tatil dönemini bu ve benzeri hizmetlerimizle renklendirmeyi, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklara sahip çıkan, onların hem eğitim hem de sosyal hayatlarını kaliteli hale getirmeyi şiar edinen bir belediye olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda desteklemeye ve her zaman onların yanında olamaya devam edeceğiz” diye konuştu.