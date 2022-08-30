Malatya Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ki Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki 35 bin metrekarelik alanda üç yılda 80 bin metrekare rulo çim üretimi yapıldı. Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynakları ve imkanlarıyla yetiştirilen rulo çimler, Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasına önemli katkılar sunuyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ki Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki 35 bin metrekarelik alanda üç yılda 80 bin metrekare rulo çim üretimi yapıldı. Yeşilyurt Belediyesinin kendi öz kaynakları ve imkanlarıyla yetiştirilen rulo çimler, Yeşilyurt’ta kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasına önemli katkılar sunuyor.

Yeşilyurt Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle Cumhuriyet Örnekköy’de 177 dönümlük alan üzerine kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında üç yıldır devam eden rulo çim üretimlerinde belirlenen hedeflerin üzerine çıkıldı. Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde kurulan uzman ekiplerin gözetiminde 35 bin metrekarelik alanda ekimi, sulaması, bakımı ve kesimi yapılan rulo çim üretimlerinde 2019 ile 2022 yılları arasında toplam 80 bin metrekare üretim yapılarak büyük bir başarı elde edildi. Rulo çim alımında dış bağımlılıktan kurtulup belediye bütçesini karlı hale getiren Yeşilyurt Belediyesi, kendi öz kaynakları ve personel gücüyle üretimi yaptığı çimleri park ve yeşil alan çalışmalarında kullanarak, kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması noktasındaki çalışmalarını da hızlandırmış oldu. Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında hazır hale getirildikten sonra Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara taşınan rulo çimler, yeni park alanlarının yanı sıra muhtelif bölgelerdeki yeşil alanlarda eskiyen ve yıpranan çimlerin revize edilmesinde kullanılarak vatandaşlara daha yeşil ve temiz bir çevre sunulmasına ciddi katkılar sunuyor. Yeşilyurt’ta son yıllarda hizmete sunulan yeni park alanları, ağaç ve fidan dikimleri ve yeşillendirme çalışmalarıyla birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5.05’e, toplam yeşil alan sayısı ise 1 milyon 703 bin metrekareye çıkartılmış oldu. Rulo çim üretimlerinin Yeşilyurt’un daha fazla yeşillenmesi noktasında başlatılan hizmet seferberliğine büyük katkılar sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, üç yılda toplam 80 bin metrekare üretim yaparak bu alanda büyük bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatları neticesinde Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında ki üretimlere aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış, ’’Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak kentimizin ve ilçemizin üretim ekonomisine katkı sunacak çalışmalarımıza ara vermeden, yüksek bir tempoyla devam ediyoruz. Belediye Başkanımızın talimatları neticesinde buradaki 35 bin metrekare alanda yetiştirdiğimiz rulo çim üretimlerimizde ise belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. Ekiplerimizin büyük bir özverisi ve gayreti neticesinde 2019 yılından bugüne kadar 80 bin metrekare rulo çim üretimi yaparak, bu alanda büyük bir başarıya ulaştık. Park ve yeşil alanlarımızın ihtiyacı olan rulo çimlerimizi buradaki düzenli alanlarda yetiştirerek hazır hale getiriyoruz. Belediyemizin kendi öz kaynakları ve bütçesiyle ekimi, sulaması, bakımı ve kesimi yapılan rulo çimlerimizi paketler haline getirip Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından belirlenen alanlara taşıyoruz. Burada üretimini yaptığımız rulo çimlerimizi, yeni park alanlarımızdaki çalışmaların yanı sıra ilçemizin muhtelif bölgelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda bozulan, yıpranan ve eskiyen çimlerimizle değişimini yaparak Yeşilyurt’un güzelliklerinin korunmasını sağlıyoruz. İlkbahar ve sonbahar ayları çimin gelişim süreçleridir, bizlerde bunu en ince ayrıntısına kadar hesap ederek gerekli planlamaları yapıp bölge iklimine uygun sağlam ve dayanıklı çim üretimleri yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümün ihtiyaç duyduğu alanlara burada üretimi yapılan çimlerimizi taşıyarak yeşillendirme çalışmalarının hızlandırılmasına katkı sunuyoruz. Kendi çimimizi kendimiz üreterek hem çalışmalarımızı hızlandırmış oluyoruz hem de belediye bütçesinin kara geçmesini sağlıyoruz” diye konuştu.