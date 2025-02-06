Malatya’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma başlattı. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sahada aralıksız mesai yapan ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, karla mücadelede tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Meteorolojiden aldığımız veriler doğrultusunda önceden planlamalarımızı yaparak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı ekiplerin gece boyunca nöbet tuttuğunu vurgulayan Başkan Geçit, "Hemşehrilerimizin mağdur olmaması ve günlük hayatın aksamaması için ekiplerimiz sabaha kadar görev başında. Karla mücadele çalışmalarımız tüm mahallelerimizde aralıksız devam edecek" diye konuştu.