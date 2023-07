Yeşilyurt belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ Projesiyle Yeşilyurt’ta ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek mutluluklar paylaşılıyor.

Sosyal Belediyecilikte örnek çalışmaların altına imza atarak, vatandaşların iyi ve zor zamanlarında yanında yer almayı artık ilke haline getiren Yeşilyurt Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip tarafından yeni doğum yapan anneler evlerinde ziyaret edilerek, bebek seti hediye ediliyor.

Gönüllere dokunan hizmetlere ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle bu hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yeşilyurt’un Cevatpaşa Mahallesinde ikamet eden ve üçüzleri olan Hakan ve Halime Elmas çiftini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşan söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşların sevincini ve üzüntüsünü paylaştıklarını ifade etti.

Dünyaya gelen her bebeğin bir umut ve heyecan oluşturduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle birlikte yeni çocukları dünyaya gelen ailelerimizi ziyaret ederek hem hâyırlı olsun dileklerimizi paylaşıyoruz hem de sevinçlerine ortak oluyoruz. Biz büyük bir aileyiz, dünyaya gelen her bebekte bu ailenin en güzel parçası oluyor. Rabbim tüm ailelere bebek sevincini yaşamalarını nasip etsin, çok güzel bir duygu. Hakan ve Halime kardeşlerimizin de üçüzleri oldu, bizlerde kendilerini evlerinde ziyaret ederek yaşadıkları mutluluğu paylaştık. Yeşilyurt’umuzun nüfusu hızla artıyor, bu seferde birbirinden güzel üç evladımız dünyaya geldi. Çocuklarımızın anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerimi paylaşıyorum. Dünyaya gelen her bebek umuttur, güzelliktir, heyecandır. Bizlerde belediye olarak bir yandan yaşanan deprem felaketinden sonra şehrimizin ve ilçemizin toparlanması ve ayağa kalkması için çalışmalar yaparken diğer taraftan da gönüllere dokunan sosyal belediyecilik hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemiz ile de ailelerimizin yaşadıkları mutluluğu paylaşıyoruz. Rabbim tüm evlatlarımızın bahtlarını açık etsin, sağlıklı, huzur dolu, güzel bir hayat nasip etsin. Vatan ve millete hayırlı evlatlar olsun inşallah” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar konuşmasından sonra ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketini Hakan ve Halime Elmas çiftine takdim etti.