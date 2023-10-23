Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı, özellikle 6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması adına önemli bir merkez oldu. Başkan Mehmet Çınar, yardımların koordineli bir şekilde dağıtımı adına Emanet Çarşısı’nın önemine değinerek, “Bura üzerinden 400 binin üzerinde gıda paketini depremzedelere ulaştırdık. Burası bizim için bir ‘dua aldığımız bir yer aslında” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş Merkezli depremlerin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, Yeşilyurt Belediyesi tarafından daha önce hizmete açılan ‘Emanet Çarşısı’ bu süreçte yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması adına önemli bir merkez haline geldi. AFAD ve Kızılay’ın da kullandığı merkezde dışarıdan gelen yardımlar düzenli ve hijyenik bir ortamda paketlenerek depremzedelere ulaştırıldı.

Merkezin özellikle deprem sürecinde yaraların sarılması adına önemli bir konumda yer aldığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Daha önceden planlayıp seçim taahhütleri arasına da yerleştirmiş olduğumuz Emanet Çarşısı olarak isimlendirdiğimiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki bu merkezimiz, şehrimizin en önemli yardım merkezlerinden biri oldu. Ben buraya kısaca aslında ‘Dua aldığımız yer’ olarak da isimlendiriyoruz. Çünkü gerçekten çok dua aldık” ifadelerine yer verdi.

Asrın felaketi sonrası hemen merkez olarak çalışmaya başladıklarını belirten Çınar, Yeşilyurt ilçesinin muhtelif bölgelerinde bulunan Belediye Hizmet Binalarına barınan depremzedeler için 895 bin 196 adet sıcak yemek ve çorba dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yine Emanet Çarşısı üzerinden 6 bin 168 adet çadır dağıtımını da gerçekleştirdiklerini anlatan Çınar, “Yeşilyurt’un 81 mahallesinde oluşturulan 181 noktada muhtarlarla koordineli şekilde 120 tır, 197 kamyon ve 215 pikaptan oluşan temiz su, gıda malzemesi, elbise, ayakkabı, battaniye, ısıtıcı, odun ve kömür dağıtımı yapıldı” şeklinde konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından gönderilen 411 bin 417 yardım paketinin de yine Yeşilyurt Belediyesi Lojistik Merkezi ve Emanet Çarşısının depolarında muhafaza edildikten sonra, AFAD ve Kızılay ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde depremzede ailelere teslim edildiğini ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt’un 35 farklı noktasına kurulan Konteyner Kentlerde ikamet eden 55 bine yakın depremzede aileye gıda yardımları ulaştırıldı. Her akşam bir konteyner kentte düzenlenen sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikle depremzede ailelerimize ve çocuklarımıza moral aşılamaya çalışıldı” dedi.

Yetim Koordinasyon Merkezi kurduklarını ve burada yetim ve öksüz çocuklara yönelik de çeşitli yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Çınar, “Ayrıca Yeşilyurt’taki liselerin Sosyal Yardım Kulüplerinde gönüllü olarak yer alan öğretmenler ve öğrencileri Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ağırlayarak, Yeşilyurt Belediyesinin yardım faaliyetlerinin yanı sıra iyilik ve yardımlaşmanın önemi üzerine bilgilendirme etkinlikleri düzenliyoruz. Evlerinden çok fazla çıkma imkânı bulamayan başımızın tacı yaşlı vatandaşları, evlerinden alarak Yeşilyurt’umuzu gezdirerek, onlara güzel bir gün yaşatıyoruz.” Şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında her zaman halkın yanında yer aldığını da belirten Çınar, “Biz biliyoruz ki biz verdikçe Allah da veriyor, insanlar da bunun kıymetini biliyor. Ben sizin aracılığınızla bütün hemşehrilerimize gönül huzuruyla çevrelerinde kim varsa ihtiyaç sahibi aileler, kişiler, alamayacak durumda olanlar varsa mutlaka bizim emanet karşımıza bildirsinler. Mutlaka elimiz üzerlerinde olur ve bunu da vebal olarak biz yine hemşerilerimize vermiş olalım ki ihtiyaç sahibi bölgemizde hiç kimse kalmasın. Hele hele çadırda, konteynırda ve depremden dolayı büyük mağduriyet yaşayan hemşerilerimiz mutlaka buraya gelirlerse elleri boş bir şekilde dönmeyeceklerdir” diye konuştu.