Temmuz Ayı Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak 07 Haziran 2023 Tarihli Haziran Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Malatyalıların ve Meclis Üyelerinin Kurban Bayramını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Yakıcı yaptığı konuşmada, “Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek Kurban Bayramınızı bir kez daha en kalbi duygularımla tebrik ederek kutluyorum. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı bu yıl hem Ramazan Bayramını hem de Kurban Bayramını millet olarak hüzünlü bir şekilde idrak ettik. Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketinde kaybettiklerimizin acısını yaşarken, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürlükleri tarafından sunulan teklifleri tek tek görüşüp karara bağlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki bir maddenin ertelenmesine, üç maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Temmuz Ayı toplantısını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını 02 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleştirecek.