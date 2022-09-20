Şahinbey Belediyesi’nin en önemli projelerinden olan üç katlı köprülü kavşağın asfaltlama çalışmaları başladı.

Şahinbey Belediyesi’nin en önemli projelerinden olan üç katlı köprülü kavşağın asfaltlama çalışmaları başladı.

Şehir trafiğine nefes aldıracak en önemli projelerden olan Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşak projesinin inşaat çalışmaları 7/24 tüm hızıyla devam ederken, köprüde asfaltlama çalışmaları başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu projedeki son durumu görmek için inşaat alanını ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Heyecanlandıran proje

29 Ekimde Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü kavşağın tamamlanacağı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep’imizin trafik problemine çok önemli bir çözüm olacak olan Yeşil Vadi Üç katlı Köprülü Kavşak çalışmalarımızda yeni bir aşamaya geçtik. Köprülü Kavşağın asfaltlama çalışmalarına başladık. Yaklaşık 40 gün sürecek olan asfaltlama çalışmamız sonrasında Yeşil Vadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızı, Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açmayı planlıyoruz. Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize yakışır bir eser olacaktır. Şimdiden çok mutlu ve heyecanlıyız. Projemizin şimdiden Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.