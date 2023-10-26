Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde devam eden sıcak asfalt serimi ve yol iyileştirme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe’nin tüm yaşam alanlarının gelişimi ve değişiminin Yeşilyurt için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaşanan deprem felaketinin yanı sıra aşırı kullanımdan dolayı deforme olan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki ara sokakların yollarını sıcak asfalt serimiyle temiz bir görüntüye ulaştırıyor.

Yeşiltepe bölgesinde bulunan tüm mahalle ve sokakların düzenlenmesine yönelik gerçekleşen çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Tosun ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesini ziyaret ederek devam eden yol yenileme hizmetlerini inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla mahallenin eksikliklerinin teker teker çözüme kavuştuğunu söyleyen Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “Yeşilevlerin olduğu Tahir Abacı sokağımızda sıcak asfalt serimi devam ediyor. Beş yıl önce yine bu sokağın sıcak asfalt ile buluşmasını sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her zaman olduğu yine yanımızdalar, kendilerinden bu sokağın yeniden düzenlenmesini talep ettik. Başkanımızda ekipleri buraya yönlendirdi, şu anda sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Mahallemizin taleplerinin yerine gelmesi noktasında temizlikten yol yenilemeye kadar her türlü hizmet ve yatırımla bizim yanımızda olan Belediye Başkanımıza bu güzel çalışmalarından dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşiltepe’nin fiziksel ve sosyal yönden gelişiminin Yeşilyurt için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin yollarını konforlu hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Çınar, “ İlçemizin tüm yaşam alanları gibi Yeşiltepe’de bizim için çok kıymetlidir. Konutların yanı sıra ticaret alanlarıyla çok fazla tercih edilen bu bölgemizin yaşam standartını daha iyi bir noktaya taşımak içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki ara sokakların yollarını da bu kapsamda yenilemek ve iyileştirmek amacıyla gerekli planlamaları yaptıktan sonra ekiplerimiz şu anda yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Muhtarımız Orhan Ünalır ile mahalle sakinlerimizin destekleriyle çalışmalarımız planladığımız şekilde ilerliyor. Belediye olarak 81 mahallemizin tamamında vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Burada da aynı şekilde el birliği yaparak, muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle birlikte hareket ederek güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atıyoruz. İletilen talepleri çözüm odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda teker teker gideriyoruz. Bu sokağımızın yollarını beş yıl önce yenilemiştik ancak deprem felaketi, yağışlar ve aşırı kullanımdan dolayı yıprandı, bizlerde gerekli planlamaları yaptıktan sonra buranın yollarını tam kaplamaları sıcak asfalt serimiyle temiz, güvenli ve düzenli bir görüntüye kavuşturuyoruz. Yeşiltepe’de bulunan Mahrukatçılar Sitemizin içindeki yolları düzenlemek ve yenilemek içinde gerekli olan tüm çalışmaları yapacağız. Esnaflarımızın temiz ve düzenli alanlarda iş yapması bölge ekonomisinin hareketlenmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bizler hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın her zaman emrindeyiz, hem mahallelerimizin hem de iş alanlarının daha konforlu hale gelmesi için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sahada emek sarf edip alın teri döken mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Herşey daha güzel, daha düzenli ve daha ferah bir Yeşilyurt için” diye konuştu.