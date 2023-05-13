AK Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanı Mustafa Doymaz, yıllardır çözülemeyen doğalgaz sorununu çözüme kavuşturduğu için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkür etti.

Tepebaşı İlçesi Yeşiltepe Mahallesi Çoraklık mevkiinde uzun yıllardır doğalgaz sorunu olduğu biliniyor. Konuyla ilgili olarak AK Parti milletvekili adayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ulaşan AK Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanı Mustafa Doymaz, sorunlarının çözüldüğünü söyledi. Gösterdiği ilgi ve alaka için Bakan Dönmez’e teşekkür eden Doymaz, Çoraklık mevkiinde bulunan vatandaşların Esgaz’a giderek ön aboneliklerini yaptırabileceğini belirtti.

“Bakanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alaka için mahallemiz adına teşekkür ederiz”

AK Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanı Mustafa Doymaz, yayınladığı basın açıklamasında, “Yeşiltepe mahallemizin Çoraklık mevkiinde yıllardır çözülemeyen doğalgaz sorununu AK Parti Yeşiltepe Mahalle Başkanı olarak, AK Parti Milletvekili adayımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızn Fatih Dönmez beye 14 Nisan tarihinde ilettim. Kendileri konuyla alakadar oldular ve ivedilikle çözüme kavuşturdular. Sayın Bakanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarına Yeşiltepe Mahallemiz Çoraklık mevkii adına teşekkür ederiz. Bakanımız sayesinde Çoraklık mevkiimiz doğalgaza kavuşmuştur, hayırlı olsun. Çoraklık mevkiimizin tüm sakinleri Esgaz’a gidip ön aboneliklerini yaptırabilirler. Çoraklık bölgemizde yeşil alan, çocuk parkı ve evlerin önünde olmayan kaldırım ihtiyacımızı ise Tepebaşı Belediyemizden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.