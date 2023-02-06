İzmit Yeşilova Mahallesi Hasan Doğan Gençlik Merkezinin yapımı için mevcutta bulunan eski yapıların yıkımına başlandı.

İzmit Yeşilova Mahallesi Hasan Doğan Gençlik Merkezinin yapımı için mevcutta bulunan eski yapıların yıkımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun merhum başkanı Hasan Doğan’ın isminin verildiği spor tesisinin yanına gençlik merkezinin yapımına başladı. Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait olan mevcut yapı yıkılarak yerine 3,5 katlı gençlik merkezi yapılacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin planladığı Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nin zemin katında kulüp odaları, soyunma odaları, tuvalet, teknik hacimler, personel odaları olacak. Birinci kat fitness salonu, kafeterya, salon ve rehberlik odası olarak düşünüldü. İkinci katında atölye sınıfları, öğretmen odası, idari ofis, dinlenme alanı, mescit, çatı piyesinde ise kütüphane ve ofis bulunacak. Büyükşehir ekipleri saha kenarında bulunan mevcut eski yapıların yıkımını gerçekleştiriyor. Yıkım çalışmalarından sonra yapının inşasına başlanacak. Yeşilova’da 3 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak. Gençlerin kaliteli vakit geçireceği Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nin 390 günde bitirilmesi planlandı. Gençlik merkezi tamamlandığında modern yapısı, pek çok imkanı ile gençlere ve diğer vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.