İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Barut ve Ceyda Sokak birleşiminde bulunup kısa süre önce mahkeme kararıyla kaldırılan parkı Onay Sokakta daha güvenli ve konforlu şekilde inşa edecek.

İzmit Belediyesi kısa süre önce Yeşilova Mahallesi Ceyda ve Barut Sokak adresinde bulunan çocuk parkını mahkeme kararı ile kaldırmıştı. Arsadaki hissedarların birinin itirazıyla yıllar önce bölgede inşa edilen parkı kaldıran İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için aynı alanın biraz ilerisinde bulunan Onay Sokakta daha güvenli ve konforlu yeni park inşa edecek. Konu ile ilgili bölgede incelemelerde bulunan Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Serdar Başyiğit söz konusu parkın en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Muhtar Filiz, "Hissedarlardan bir kişi bu alanda park olduğu için mahkemeye başvurmuş. Mahkeme sonucunda da parkın kaldırılması kararı çıktı. Belediye ile görüşüp vatandaşı mağdur etmemek için bu kararı durdurmuştuk. Sonra mahkemeden bir yazı daha geldi. Buradan kaldırdığımız parkı ilerideki yeşil alanımıza yapma kararı aldık. Bu konuda gerekli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda sıkıntı olmadığını tespit ettik. Parkımız daha güzel bir şekilde yapılacak. Vatandaşımızı mağdur etmeden en yakın zamanda parkımızı İzmit’e kazandıracağız” dedi.