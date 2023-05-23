Kütahya’da yüzbinlerce kişiyi ağırlayan Enne Barajı ve Tabiat Parkı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerine hazır hale getirildi. İlkbaharda mavi ile yeşilin buluştuğu yer olan ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, doğaseverleri bekliyor.

Tabiat Parkı’nın işletmecisi Zafer Alat, tüm doğaseverleri bölgeye beklediklerini ifade etti. Alat, "Piknikçilerimizi, kampçılarımızı ve balıkçılarımızı yeşil ile mavinin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı’na bekliyoruz. Yeni dönemde yine tekne turlarımız olacaktır" diye konuştu.

Alat, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.

Zafer Alat, amatör ve sportif olta balıkçılığı tutkunlarının da mekanı olan Enne Barajı ve Tabiat Parkı’nı yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Enne Barajı ve Tabiat Parkı, havadan da görüntülendi.