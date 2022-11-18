Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları doğrultusunda belediye ekiplerinin 72 kırsal mahalle için kesintisiz bir mesai ile sürdürdüğü beton yol çalışmalarında Yeşilköy Mahallesi etabı da tamamlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatları doğrultusunda belediye ekiplerinin 72 kırsal mahalle için kesintisiz bir mesai ile sürdürdüğü beton yol çalışmalarında Yeşilköy Mahallesi etabı da tamamlandı.

Yeşilköy Mahallesi, Aşkın Tören Caddesi, Esse Sekiz, Ali Osmanlı ve Ulucak Sokaklar yapılan çalışma sonunda beton yol konforu ile buluştu. Yeşilköy Mahallesi’nin birçok mahalleye bağlantı yolu olarak hizmet veren güzergâhın beton yola kavuşması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

"Altyapı ve ulaşımda dev yatırımlar hayata geçirdik"

Altınordu Belediyesinin altyapı ve yol çalışmalarını değerlendiren Başkan Aşkın Tören, "İhtiyaçlar ve tespitlerimiz doğrultusunda hazırladığımız çalışma planı çerçevesinde ekiplerimiz bir yandan altyapı çalışmalarını bir yandan asfaltlama öte yandan da beton yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kullanılan ve aciliyet gerektiren noktaları öne çekerek kışa sorunsuz şekilde girmeyi hedefliyoruz. Tamamlanan beton yol çalışmamız mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

“Aşkın Başkanımız tarihi hizmetlere imza attı”

Başkan Aşkın Tören’in iyi günde kötü günde daima kendileriyle beraber olduğunu ve mahallelerine tarihi hizmetler yaptığını belirten Yeşilköy mahalle muhtarı Uğur Utku, “Başkanımız yaptığı hizmetleri ve eserleriyle hem gönlümüzde hem de köyümüzde silinmez izler bıraktı. Aşkın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.