Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinin ve turizmin gözbebeği olan Kapuzbaşı yolu olarak bilinen 25 kilometrelik Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında 95 milyon 580 bin TL maliyetle 45 bin ton asfaltın kullanılacağı çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında 95 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz, Yahyalı’nın eşsiz turistlik değerini içerisinde barından Aladağlar Milli Parkı içerisinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yollarını bitümlü sıcak karışım asfaltla buluşturmaya devam ediyor” dedi. Ekiplerin Yahyalı ilçesinin ve turizmin gözbebeği olan Kapuzbaşı yolu olarak bilinen Yeşilköy-Kapuzbaşı hattında hummalı bir çalışma yaptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “25 kilometrelik yolda 45 bin ton Bitümlü Sıcak Asfalt malzeme ile asfalt çalışması yapacak olan Kırsal Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt yapımı öncesi bu yolların altyapısının iyileştirilmesi ve yol genişletilmesi çalışması tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu. Büyükkılıç, bu önemli hizmetin 95 milyon TL’yi bulacağına işaret ederek, “Altyapı ve genişletme çalışmalarının ardından, ivedilikle asfalt yapım işini tamamlanarak bölge halkının kullanımına açılması planlanırken, bu yatırımın Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 95 milyon 580 bin TL olacak” ifadelerini kullandı.

İlçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlayan büyükşehir belediyesi ekipleri, kırsal mahallelere ulaşım hizmeti çerçevesinde yol çalışmaları tüm hızıyla sürdürecek.