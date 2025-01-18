Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, yapım çalışmaları sürdürülen Samsun Şehir Geçişi Yeşilkent Kavşağı nedeniyle trafik akışında değişiklik yapılacağını duyurdu.

Samsun’da en çok trafik kazasının meydana geldiği bölgelerden biri olan Yeşilkent Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Samsun Şehir Geçişi olarak dikkat çeken bölgedeki çalışmalar nedeniyle yarın trafik akışında değişiklik meydana gelecek. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, yapılacak akış değişikliği ile ilgili şu bilgileri verdi:

“19 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla trafik akışı düzenlemesi yapılacak. Ordu istikametinden Ankara istikametine devam eden trafik, Ankara-Ordu istikametine aktarılıp, trafik 2 yönlü çalıştırılacaktır. Ordu istikametinden Atakum istikametine gidecek olan trafik, otogar yonca kavşağından yönlendirilecektir. Derecik Kavşağı kapatılacak olup sinyalizasyon pasifleştirilecektir. Atakum’dan Derecik Kavşağı’na gelen trafik Ankara istikametindeki bir sonraki kavşağa (Votorantim Çimento’nun bulunduğu yerdeki) yönlendirilecektir. Cumhuriyet Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın kesiştiği dönel kavşak kapatılacak olup, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’ndan Yeşilkent Kavşağı’na gelen trafik Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.”