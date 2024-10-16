Bozüyük Belediyesi tarafından Yeşilkent bağlantı köprüsü üzerinde yapılan aydınlatma çalışmalarının ardından köprü ışıl ışıl oldu.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Yeşilkent Mahallesi ile 4 Eylül Mahallesi Osman Rusçuk Caddesi’ni tren yolu üzerinden birbirine bağlayan ve hizmete girdiği ilk günden itibaren ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Yeşilkent bağlantı köprüsü üzerinde başlatılan aydınlatma çalışması tamamlandı. Bozüyük Belediyesi ve OEDAŞ işbirliği ile yürütülen çalışmalar, köprü belirli günlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak gerçekleştirildi. Köprüde yapılan elektrik hattı döşenmesi, bordür çalışması ve direk dikim çalışmalarının ardından hatta elektrik verildi. Yapılan çalışmalar sonunda ışıl ışıl aydınlanan Yeşilkent bağlantı köprüsü vatandaşların hizmetine sunuldu.