Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nin kıyısına çürümeye yüz tutmuş çuvallar dolusu soğan ve patlıcan döküldü.

Soğan üretiminde Türkiye’de ikinci sırada bulunan kentte, Amasya - Çorum kara yolu üzerindeki bir köprünün altından akan nehir sularının kıyısında kirliliğe ve kötü kokuya yol açan bu durum tepkiye neden oldu.

"Çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi"

Satılmayı beklerken dökülen bu ürünlerin faydalı şekilde değerlendirilebileceğine değinen vatandaşlardan Hamdi Demir, "Bugün oraya döken, yarın ırmağın içine de dökecektir. Bu ürünler çürümeden hayvanlara yedirilebilirdi ya da gömülmeliydi. Eskiden köylerde çöpe bir şey atılmazdı. Şimdi nasıl oluyor da bunları atıyorlar anlamış değilim" dedi.

Uzun yılladır balık tuttuğu nehrin kıyısına soğan ve patlıcanın yanı sıra diğer ürünlerin de atıldığını gördüklerini anlatan Demir, "Bu görüntüler Amasya’ya yakışmıyor. Zaten ırmakta balık da kalmadı" diye konuştu.

Tepki çeken görüntülerin ihbarı üzerine Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.