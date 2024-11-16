Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nin ortasında yarıya kadar suyun içinde bulunan araç ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ziyaret beldesi civarında nehrin içinde sürüklenen hafif ticari araç olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri suya girerek aracın içini taradı. Herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Halat bağlanan araç çekici yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

Geç saatlerde nehre düşen aracın sürücüsü F.Y’nin sudan çıkarak durumu gün ışıyınca bildirdiği öğrenildi.