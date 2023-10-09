Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi”nin tamamlanması ile artık Yeşilırmak Nehri’ne pis su akmayacak. Tesiste günde 19 bin metreküp atık su arıtılacak.

Çarşamba Fen Lisesi öğrencileri, SASKİ Genel Müdürlüğü Çarşamba İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti. SASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı Çevre Mühendisi İmran Yiğit Kuru tarafından öğrencilere tesis gezdirildi. Ardından tesisin çalışma sistemi çevre kirliliğin önüne geçilmesi için bölgede alınan tedbirler anlatıldı.

“Artık Çarşamba’daki evsel atık suları arıtılarak Yeşilırmak Nehri’ne deşarj edilecek”

Öğrencilerin çevre hassasiyetine sahip olmalarını sağlamak adına bu tür bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirten Çevre Mühendisi İmran Yiğit Kuru, “Çarşamba ilçemize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin yüzde 86 oranında sağladığı hibe desteği ile geri kalanının da genel müdürlüğümüzün bütçesinden karşılanmasıyla inşa edilen tesisimizin yapımını tamamladık. Tesisin çalışması ve işleyişi hakkında kendilerine öğrencilerimize bilgi verdik. Bu tesiste birinci aşama 15 bin 500 metreküp/gün ikinci aşama 19 bin metreküp/gün atık su arıtımı gerçekleştirilecek. Tesisimiz bütün inşaatı tamamlandı. İlerleyen günlerde devreye alınacak. Artık Çarşamba ilçesinden kaynaklanan evsel atık sularının arıtılarak Yeşilırmak Nehri’ne deşarjı sağlanacak” dedi.

Çarşamba Fen Lisesi öğrencilerinden Kardelen Aydınoğlu ise gezinin çok faydalı geçtiğini belirterek, “Bu gezi benim için bilgilendirici bir gezi oldu. Atık sularla ilgili bilmediğim birçok şeyi öğrencim. Çok faydalı ve yararlı bir tesis olmuş” şeklinde konuştu.