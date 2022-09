Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve 35 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Mikrofonumuzu ‘söz muhtarımızın’ diyerek siz muhtarlarımıza uzatıyoruz” dedi.

Kırsaldan merkeze kadar, kentin her bir köşesindeki mahallenin muhtarlarıyla görüşmelerini sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlı’dan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. Yeşilhisar KAYMEK Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Ali Hasdal, daire başkanları, KASKİ ile KCETAŞ yetkilileri ve 35 mahalle muhtarı katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar’ da hizmetlerini sürdürürken, Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar’da muhtarlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını dinledi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri konuştuklarını ifade ederek, “Siz değerli muhtarlarımızla bugüne kadar yapılanları değerlendirip bundan sonraki süreçte ‘neredeyiz’ mantığı içerisinde yapmamız gerekenleri de birlikte paylaşarak inşallah çalışmayı tamamlamış olalım. Amacımız bir arada olmak, gerek yapılan işleri, gerekse yapılacakları konuşarak, spekülasyonlara fırsat vermeden birebir muhatabıyla karşı karşıya gelmektir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin muhtarlarla ilgilendiğini ve gerekli çalışmaları yaptığını belirten Büyükkılıç, “Yüz yüze görüşmek suretiyle inşallah gerekli çalışmaları yapalım. Çünkü bizi seven, güvenen seçen hemşehrilerimizin bu güvenine layık olma yolunda inşallah el birliğiyle hizmetleri hayata geçirmek amacıyla ilerliyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, verimli bir çalışma yapmayı amaçladıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah’a şükürler olsun, birikimli, donanımlı, samimi bir ekip var. Belediye başkanımızla dayanışma içerisinde, muhtarlarımızla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Amacımız sizlerle birlikte olarak verimli bir çalışma yapmaktır. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başkanımıza bizlerle uyumlu bir şekilde gayretli çalışmalardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Mikrofonumuzu ‘söz muhtarımızın’ diyerek siz muhtarlarımıza uzatıyoruz.”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise “Böyle bir ortamı bize hazırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeşilhisar’ımız olarak 35 mahalle muhtarımızla birlikte diyalog halinde çalışıyoruz. İhtiyaç neyse onu yapmanın peşindeyiz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ ‘BABA’ GİBİ HER ZAMAN ARKAMIZDA”

Başkan Büyükkılıç’ın ‘baba’ gibi her zaman arkalarında olduğunu ifade eden Taşyapan, “Yapılması gereken yoluydu, parkeydi, oyun gurubuydu, bizim gücümüzün yettiğini bizler, yetmediğini sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız baba gibi her zaman arkamızda diyoruz. Ve çalışma ekibinin de bizlere olan sıcaklığı, geçmişten olan bağımız belki buna artı katıyor hiç şüphesiz. İlçemizi daha güzelleştirmeye götürme gayreti ile çalışıyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem diğer kurumlarla, şu an ilçemizde Karayollarımızdan tutun Devlet Su İşleri’miz ya da birçok iş makineleri, çalışma ekipleri günlük üretim halinde devam ediyorlar, bunlara sizler de şahit oluyorsunuz. İnşallah bunların daha verimli olması adına bu çalışmalar, bu yüz yüze görüşmeler verimli oluyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanı ile birlikte 35 mahalle muhtarının talep, istek ve tavsiyelerini hem yazılı olarak aldı hem de sözlü olarak dinledi.