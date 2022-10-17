Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden kazalarının önüne geçilmesi konusunda eğitimin önemine dikkat çekerek, “Eğitim, eğitim, eğitim. Başka türlü bu kazaların önüne geçmek mümkün değil” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden kazalarının önüne geçilmesi konusunda eğitimin önemine dikkat çekerek, “Eğitim, eğitim, eğitim. Başka türlü bu kazaların önüne geçmek mümkün değil” dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra’da yaşanan kazada hayatını kaybeden 41 maden işçisinin son yolcuklarına uğurlandığını ifade ederek, "14 Ekim’de yaşanan faciadan sonra 41 arkadaşımızı defnettik. Bu hepimizi üzdü. İnşallah bu tür kazalarla karşılaşmayız. Rahmetli olan meslektaşlarımız ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İş kazası yaşadığımız olay yerinde açık alevli yangınımız vardı. İki gündür yoğun emek çalışıyorlar. Profesyonel arkadaşlarımız, profesyonel elbiselerle aşağıda barajlar yapıyorlar. Koordineli bir şekilde ocak kapatılarak oksijeni keserek yangını söndürmek planlanıyor. Sızdırmazlığı da sağladılar. Bunu başardılar. Önüne bir baraj daha yapılacağını söylediler. Bu tehlike atlatıldığında Adalet, Çalışma, Enerji Bakanlıklarına ait müfettişler görevlendirildi. Olayın neden kaynaklandığı konusunda yapılacak çalışmalar devam edecek. GMİS olarak bunu yakinen takip ediyoruz. Olayın nedenleri, sebepleri ne ise ortaya çıkacak. Bunu hep beraber takip edeceğiz."

"Bizi şaşırtan bu kazanın bu bölgede olması"

Bölgede uzun zamandır böyle bir kaza yaşanmadığını hatırlatan Hakan Yeşil, "Uzun zamandır biz bu bölgede böyle bir kazayla karşılaşmadık. Sebep ve nedenleri illaki ortaya çıkacaktır. Ama bu bölgemizde böyle bir kazanın yaşanması bizi hem üzdü ve düşündürdü. Teknik analizler yapılacak. Şu an için net bir şey söylemek mümkün değil. Teknik çalışmanın ardından sonuçları açıklanacaktır. Burada 41 arkadaşımız hayatını kaybetti. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Aynı üzüntüyü bütün camiamızla beraber ben de yaşıyorum. Bunların bir daha yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa onun mücadelesini vereceğiz. Biliyorsunuz biz eskiden klasik yöntemlerle ağaç tahkimatlar kullanarak arkadaşlarımız çalışıyordu. Ama yakın zamanda esnek mekanize, yarı mekanize ve tam mekanize dediğimiz dik damarlara uygun kazı sistemlerimiz bizim kurumumuza getirildi. İlk pilot bölgemiz de Amasra’dır. Arkadaşlarımız bu uygulamadan memnun hem işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında da büyük yol kat ettik. İş kazalarının daha azaldığı, yoğun emek çalışan işçi arkadaşlarımızın daha az yorulduğu bir sistem. Hem de güvenilir bir sistem. Çelik konstrüksiyon dediğimiz burada üretim yapıyor. Kurum bunu bütün bölgelerde kullanmaya başladı. Daha önce dik damarlara uygun sistem geliştirilememişti. Daha sonra Türkiye’ye bu sistemi getirdik. Bütün bölgelerde müesseselerimizde birer birer uygulanmaya başladı. Daha fazla üretim yapar hale geldik. Hem de işçi sağlığı ve iş güvenliği daha da ön plana çıkmış oldu" diye ifade etti.

"TTK, eğitime çok önem veren kamu kuruluşlarından bir tanesi"

İşçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında ciddi eğitimlerin verilmesi gerektiğini aktaran Yeşil, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında ciddi eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu sadece kamu değil özel sektör de dahil olmak üzere bunlara ağırlıklı önem verilmesi gerekiyor. Bilimsel olarak yaklaşılması gerekiyor. Ancak bu şekilde biz büyük kazaların önüne geçebiliriz. Arkadaşlarımızın hangi işi yaptığı, yaptığı işin arkasından eksik bıraktığı işi bir sonraki vardiyada çalışan arkadaşımızın ne gibi risklerle karşı karşıya kalabileceğini eğiterek öğreterek bunların eğitimlerinin çok ciddi bir şekilde verilmesi gerekiyor. Eğitimli bir işçi bütün kazaların, olumsuzlukların önüne geçer. Yapacağımız şey eğitim, ciddi anlamda eğitim. Arkadaşlarımızı bu konularda da eksik bırakmamak gerekiyor. Kamuda da bu konuda eğitimler veriliyor işçi arkadaşlarımızın eğitimi konusunda hep yanlarında olduk. Takip ederiz, eksiklerin giderilmesi konusunda da bizler hem kurum yöneticileriyle hem de işçi arkadaşlarımızla bu sorunları nasıl aşabileceğimiz konusunda hep tartışmışızdır. Eğitim, eğitim, eğitim. Başka türlü bu kazaların önüne geçmek mümkün değil. Kullanılan cihazların son teknoloji olması bizi biraz daha rahatlatıyor. Arkadaşlarımız yerin altında daha güvenilir cihazlarla sonucu belli olan, şaşırtmayan cihazlarla kontrol ediliyor. Gaz sensörlerimiz, makinalarımız olsun. Bunlar hem işimizi kolaylaştırıyor. Hem de işimizin önüne geçmesi için bize yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.