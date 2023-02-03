TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 15. haftasında deplasmanda Çivril Kıralan Demirspor ile karşılaşacak olan Yeşilçınarspor, hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 15. haftasında deplasmanda Çivril Kıralan Demirspor ile karşılaşacak olan Yeşilçınarspor, hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

BAL 9. Grup’ta 11 puanla 13. sırada bulunan Çivril Kıralan Demirspor ve 12 puanla 12. sırada bulunan Yeşilçınarspor maçı her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Alt sıralardan kurtulup üst taraflara tırmanmak isteyen Yeşilçınarspor’da kritik maçı değerlendiren teknik sorumlu Mustafa Altındağ, karşılaşmasının her iki takım açsından da çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu hafta önemli bir maçımız var. Bu maça da diğer maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Oyuncularımın isteği, arzusu, takımın motivasyonlu olması bizleri daha çok mutlu ediyor. Biz ekip arkadaşlarımıza güveniyoruz. Oyuncularımız bu maçın bilincinde inşallah güzel bir sonuç ile dönmek istiyoruz. Eksiğimiz yok maça tam kadro çıkacağız. Yönetimiyle, oyuncusuyla iyi bir ekip olduk, bütünleştik. Sezon sonuna kadar bu ciddiyetle devam etmek istiyoruz” dedi.

“Kazananın 3 puandan fazlasını alacağı bir maç”

İkinci yarı için iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerine vurgu yapan yeşil beyazlı takımın başarılı ve deneyimli futbolcusu Süleyman Kolukara ise “Bu hafta Kıralanspor ile karşılaşacağız. Zor maç olacak zaten futbolda kolay diye bir şey yok. Kazananın 3 puandan fazlasını alacağı bir maç. Biz kendimizi iyi hissediyoruz. Gelen arkadaşlarımda takıma iyi uyum sağladı. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 3 puanla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

“Kazanırsak puan farkı artacak”

Kamp boyunca zaten maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen kaleci ve yeni transfer Eren Abadanc da “Durumumuz itibari ile herkes her şeyin farkında. Takım içerisinde güzel bir arkadaşlık ortamı var. Sarayköy maçında iyi mücadele ettik. Daha çok mücadeleye dayalı bir maç oldu. Ama sonunda biz istediğimizi aldık diyebilirim. Önümüzdeki maçta elimizden gelenin fazlasını yapıp, puan veya puanlarla ayrılıp hedefimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Rakibimizden bir puan öndeyiz. Yendiğimiz takdirde puan farkı artacak” ifadelerini kullandı.